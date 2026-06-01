theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
1 Июня 2026, 18:05
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова усиливает защиту экосистемы рынка капитала

Национальное законодательство обновляет гарантии организациям коллективного инвестирования в соответствии с европейскими реалиями.

Молдова усиливает защиту экосистемы рынка капитала.
Молдова усиливает защиту экосистемы рынка капитала.

В их число войдут гарантии равноправия, независимо от страны происхождения капитала, защита от экспроприации, гарантии свободы финансовых операций и защита в производных инструментах, передает logos-pres.md

«Новый закон будет способствовать развитию рынка инвестиционных фондов в Республике Молдова, повышению защиты инвесторов и подготовке к интеграции национального финансового сектора во внутренний рынок Европейского союза», - говорится в официальном сообщении. 

Развитие экосистемы фондов коллективного инвестирования координируется Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР). Правовой статус современных фондов в стране опирается на две ключевые платформы: классические и альтернативные организации коллективного инвестирования (цифровые и краудфандинговые платформы).

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте