Молдова усиливает защиту экосистемы рынка капитала
Национальное законодательство обновляет гарантии организациям коллективного инвестирования в соответствии с европейскими реалиями.
В их число войдут гарантии равноправия, независимо от страны происхождения капитала, защита от экспроприации, гарантии свободы финансовых операций и защита в производных инструментах, передает logos-pres.md
«Новый закон будет способствовать развитию рынка инвестиционных фондов в Республике Молдова, повышению защиты инвесторов и подготовке к интеграции национального финансового сектора во внутренний рынок Европейского союза», - говорится в официальном сообщении.
Развитие экосистемы фондов коллективного инвестирования координируется Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР). Правовой статус современных фондов в стране опирается на две ключевые платформы: классические и альтернативные организации коллективного инвестирования (цифровые и краудфандинговые платформы).