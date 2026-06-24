Молдова разработает документы для электрификации ж/д участка Унгень-Кишинев-Ревака-Аэропорт.

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля подписал в Брюсселе письмо о намерениях по разработке документации для электрификации железнодорожного участка Унгень-Кишинев-Ревака-Аэропорт.

Письмо подписано с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), передает infotag.md

Вице-премьер заявил об этом на общественной компании Teleradio-Moldova, назвав проект шагом, приближающим Молдову к европейской инфраструктуре.

Он рассказал, что объявление о подписании письма с ЕБРР было сделано на министерской встрече в Брюсселе, которую организовали комиссар по вопросам расширения Марта Кос, комиссар по вопросам международного партнерства Йозефом Сикела и комиссарм по вопросам устойчивого транспорта Апостолос Цицикостас.

Евросоюз намерен мобилизовать до 2 млрд евро на инвестиции в транспортную инфраструктуру, пограничные переходы и упрощение торговых процедур в Черноморском регионе и на Южном Кавказе.

«Нам нужны надежные торговые маршруты, и Транскаспийский транспортный коридор стал именно таким решением», - сказала Кос, предположив, что торговля по этому маршруту может увеличиться в пять раз в течение следующих 15 лет.

Для Республики Молдова непосредственная задача заключается в интеграции собственной железнодорожной сети в европейскую железнодорожную систему.

Участок Унгень-Кишинев, продленный до аэропорта, станет первой в Молдове электрифицированной железной дорогой c европейской колеей. На этом маршруте будет исключена смена тележек на границе.