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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июня 2026, 19:38
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Макрон пообещал "решительный разговор"с Трампом из-за пошлин на вино

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обсудит с Дональдом Трампом его угрозу ввести 100% пошлины на французское вино из-за цифрового налога Франции.

Макрон пообещал &#34;решительный разговор&#34;с Трампом из-за пошлин на вино.
Макрон пообещал "решительный разговор"с Трампом из-за пошлин на вино.

Отвечая на угрозы Трампа перед саммитом G7 во Франции, Макрон отметил, что вопрос цифровых налогов является исключительно делом европейцев, а не США, передает eurointegration.com.ua

"Этот цифровой налог был утвержден европейцами, его уже ввели несколько стран, и он является частью нашего законодательства. Не Соединенные Штаты решают, какими должны быть законы европейцев или французов", – заявил французский президент в городе Эвьян, где вечером должен начаться саммит "семерки" с участием американского лидера.

Причиной угроз Трампа стал 3-процентный сбор с доходов от цифровых услуг, полученных во Франции компаниями, чей доход в этой стране превышает 25 млн евро, а во всем мире – 750 млн евро. Вопрос цифровых налогов является деликатным для президента США, который пользуется сильной поддержкой нескольких генеральных директоров технологических гигантов. В прошлом году Канаде пришлось отказаться от этой идеи, чтобы спасти свои торговые переговоры с Вашингтоном.

Президент Франции объявил, что обсудит этот вопрос с американским коллегой на полях саммита G7, и выступил против введения новых тарифов.

"В торговых вопросах нам нужна стабильность, тарифы никому не выгодны, особенно тарифы между странами G7", – настаивал Макрон.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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