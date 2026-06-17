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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 22:09
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Молдова привлечет 150 млн евро на развитие сельского хозяйства

Парламентская комиссия по внешней политике одобрила начало переговоров и подписание финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком для реализации проекта «Сад Молдовы II».

Молдова привлечет 150 млн евро на развитие сельского хозяйства.
Молдова привлечет 150 млн евро на развитие сельского хозяйства.

Финансирование, как уточнили власти, направлено на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и поддержку процесса вступления страны в Европейский союз, передает rupor.md

Эта программа продолжит партнерство, начатое в 2016 году в рамках первого этапа проекта «Сад Молдовы». Если прежняя кредитная линия поддерживала преимущественно садоводство, то новый проект охватит более широкий спектр деятельности: виноградарство, животноводство, аквакультуру, переработку сельхозпродукции, развитие систем ирригации и цифровизацию сектора.

Основная часть средств — около 135 миллионов евро — будет выделена через финансовые институты в виде кредитов для микро-, малых, средних и крупных предприятий. Еще 15 миллионов евро государство направит на публичные инвестиции: модернизацию образовательной и исследовательской инфраструктуры, обеспечение пищевой безопасности и развитие профильных госуслуг.

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, которое выступило инициатором проекта, льготное финансирование позволит привлечь общие инвестиции в размере более 300 миллионов евро с учетом вклада самих бенефициаров. В ведомстве подчеркивают, что реализация программы поможет модернизировать инфраструктуру, создать рабочие места в сельской местности, увеличить объемы экспорта и снизить зависимость от импорта продовольствия.

Источник
rupor.md logorupor
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