Молдова привлечет 150 млн евро на развитие сельского хозяйства.

Парламентская комиссия по внешней политике одобрила начало переговоров и подписание финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком для реализации проекта «Сад Молдовы II».

Финансирование, как уточнили власти, направлено на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства и поддержку процесса вступления страны в Европейский союз, передает rupor.md

Эта программа продолжит партнерство, начатое в 2016 году в рамках первого этапа проекта «Сад Молдовы». Если прежняя кредитная линия поддерживала преимущественно садоводство, то новый проект охватит более широкий спектр деятельности: виноградарство, животноводство, аквакультуру, переработку сельхозпродукции, развитие систем ирригации и цифровизацию сектора.

Основная часть средств — около 135 миллионов евро — будет выделена через финансовые институты в виде кредитов для микро-, малых, средних и крупных предприятий. Еще 15 миллионов евро государство направит на публичные инвестиции: модернизацию образовательной и исследовательской инфраструктуры, обеспечение пищевой безопасности и развитие профильных госуслуг.

По данным Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности, которое выступило инициатором проекта, льготное финансирование позволит привлечь общие инвестиции в размере более 300 миллионов евро с учетом вклада самих бенефициаров. В ведомстве подчеркивают, что реализация программы поможет модернизировать инфраструктуру, создать рабочие места в сельской местности, увеличить объемы экспорта и снизить зависимость от импорта продовольствия.