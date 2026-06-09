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noi.md logonoi
9 Июня 2026, 19:56
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Рапс остаётся одной из самых прибыльных сельхозкультур в Молдове

В этом году посевные площади оцениваются примерно в 158 тысяч гектаров, в том числе около 20 тысяч гектаров в Приднестровском регионе.

Рапс остаётся одной из самых прибыльных сельхозкультур в Молдове.
Рапс остаётся одной из самых прибыльных сельхозкультур в Молдове.

Рапс выгоден, потому что его собирают рано, и он обеспечивает фермерам первый доход в сельскохозяйственном году, заявил эксперт по агрорынку Юрий Рижа в интервью Светлане Богату для программы Zi de Zi, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

«Эта культура где-то до сентября обеспечивает им оборотный капитал, то есть первый доход, который укрепляет их платежеспособность, покупательную способность, обеспечивает покрытие затрат и расходов, внутренние поставки, а также погашение кредитов», — уточнил Юрий Рижа.

Эксперт сообщил, что индекс вегетации для рапса хороший, а прогнозы температуры и влажности благоприятны для этой культуры. Однако в этом году сбор урожая будет немного позже. В прошлом году молдавские фермеры достигли рекордного урожая рапса – более 295 тысяч тонн. 

Однако эксперты считают, что площади, засеянные рапсом, существенно не увеличатся, поскольку масличные культуры уже занимают значительную долю в сельскохозяйственной структуре страны. С агрономической точки зрения, их расширение сверх нынешнего уровня не рекомендуется для поддержания сбалансированного севооборота. 

Тем не менее рапс остается важной культурой в севообороте и для животноводства, поскольку используется в кормах для животных. 

Рапс является одной из важнейших масличных культур, выращиваемых в Молдове, ценится за экономическую рентабельность и высокий спрос на европейском рынке.

Источник
noi.md logonoi
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