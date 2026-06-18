Республика Молдова присоединяется к двум международным конвенциям в морской сфере, направленным на защиту окружающей среды и укрепление безопасности судоходства.

Парламент сегодня принял в первом и втором чтении проекты законов о присоединении к двум инструментам, принятым под эгидой Международной морской организации с целью установления единых правовых рамок в данной области, передает moldpres.md

Найробийская конвенция 2007 года устанавливает четкие правила по выявлению, обозначению и удалению затонувших объектов, которые могут представлять угрозу для безопасности судоходства или морской среды, являясь основным международным юридическим инструментом в этой сфере. Документ предусматривает, что владельцы судов обязаны покрывать расходы на операции по удалению затонувших объектов и иметь страховку, которая покрывает возможные вмешательства, тем самым устраняя правовые неопределенности и обеспечивая необходимые ресурсы для реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на воде.

Гонконгская конвенция 2009 года регулирует вывод из эксплуатации и переработку морских судов, устанавливая строгие стандарты по защите работников и окружающей среды в процессе обращения с опасными материалами, содержащимися в конструкции судов. Это единственный международно-правовой инструмент в данной области, разработанный в ответ на существующие во всем мире опасные и загрязняющие практики.

Государственный секретарь в области транспорта Министерства инфраструктуры и регионального развития Мирча Пэскэлуцэ подчеркнул, что присоединение к двум конвенциям приведет к приведению норм Республики Молдова в соответствие с международными стандартами, продвигаемыми Международной морской организацией, укрепит региональное сотрудничество в сфере безопасности судоходства и защиты морской среды.

«Для Республики Молдова присоединение будет способствовать укреплению статуса ответственного государства, повышению международной репутации страны и углублению сотрудничества с европейскими и международными партнерами в области охраны окружающей среды. Присоединение поддержит цели по защите окружающей среды и устойчивому развитию, продвигаемые на национальном и европейском уровнях», — заявил Мирча Пэскэлуцэ.

Кроме того, две конвенции будут способствовать повышению экологической безопасности в порту Джурджулешть, снижению риска загрязнения при эксплуатации и переработке судов, а также развитию сотрудничества с прибрежными государствами Черного моря и партнерами из Европейского союза в рамках цикличной экономики и устойчивого транспорта.

Конвенции вступят в силу после их ратификации парламентом.