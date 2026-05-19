Молдова остаётся самой бедной страной Европы.

Показатель страны оценивается примерно в 19,7 тысячи долларов на человека, что ставит Молдову на последнее место в европейском рейтинге — ниже Косово и Украины, сообщает agora.md

Экономика Молдовы по-прежнему зависит от сельского хозяйства, денежных переводов граждан, работающих за границей, а также от энергетической уязвимости. Дополнительным фактором остаётся проблема приднестровского региона.

В список самых бедных экономик Европы также входят Косово, где сохраняются высокий уровень безработицы среди молодёжи и зависимость от денежных переводов, и Украина, экономика которой продолжает испытывать серьёзное давление из-за последствий российского вторжения 2022 года.

Далее в рейтинге следуют Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония, Беларусь, Сербия, Черногория и Болгария — единственная страна-член Евросоюза в этом списке, несмотря на экономический рост последних лет и постепенную интеграцию в европейский рынок.