theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
agora.md logoagora
19 Мая 2026, 20:00
25 352
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Молдова остаётся самой бедной страной Европы

Вывод следует из последних оценок Международного валютного фонда за 2025 год, основанный на показателе ВВП на душу населения с учётом паритета покупательной способности (ППС).

Молдова остаётся самой бедной страной Европы.
Молдова остаётся самой бедной страной Европы.

Показатель страны оценивается примерно в 19,7 тысячи долларов на человека, что ставит Молдову на последнее место в европейском рейтинге — ниже Косово и Украины, сообщает agora.md

Экономика Молдовы по-прежнему зависит от сельского хозяйства, денежных переводов граждан, работающих за границей, а также от энергетической уязвимости. Дополнительным фактором остаётся проблема приднестровского региона.

В список самых бедных экономик Европы также входят Косово, где сохраняются высокий уровень безработицы среди молодёжи и зависимость от денежных переводов, и Украина, экономика которой продолжает испытывать серьёзное давление из-за последствий российского вторжения 2022 года.

Далее в рейтинге следуют Босния и Герцеговина, Албания, Северная Македония, Беларусь, Сербия, Черногория и Болгария — единственная страна-член Евросоюза в этом списке, несмотря на экономический рост последних лет и постепенную интеграцию в европейский рынок.

Источник
agora.md logoagora
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте