Молдова оказалась ниже Кубы и Габона в глобальном рейтинге репутации.

Об этом говорится в новом отчёте Global Nations Reputation Index 2026, подготовленном CEOWORLD Magazine, сообщает bani.md

Согласно исследованию, Молдова получила 56,91 балла и расположилась между Арменией (93-е место) и Ямайкой (96-е место). При этом страна уступает и Грузии, которая заняла 85-е место с результатом 60,94 балла. В частности, Габон и Куба получили рейтинги 58,8 и 58,1 соответственно, что выше показателя Молдовы.

В отчёте проанализированы 197 экономик мира на основе 50 показателей и 10 ключевых измерений, включая уровень доверия, международное уважение, качество управления, инновации, этику, устойчивость и социальную сплочённость.

Лидером глобального рейтинга стал Сингапур с 97,83 балла, далее следуют Швейцария и Ирландия. Авторы исследования отмечают, что репутация страны становится стратегическим фактором, влияющим на иностранные инвестиции, торговые потоки, туризм и дипломатическое влияние.

«Репутация страны больше не является абстрактной идеей. Она стала измеримым фактором конкурентоспособности, влияния и процветания», — говорится в анализе CEOWORLD.

В отчёте подчёркивается, что государства с высокой репутацией легче привлекают капитал, инвестиции и доверие, а глобальное восприятие стало новой формой «мягкой силы» в конкуренции между экономиками.