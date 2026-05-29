theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
nordnews.md logonordnews
29 Мая 2026, 21:26
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Сборная Молдовы заняла второе место на чемпионате Европы по пляжной борьбе U20

Сборная Молдовы успешно выступила на чемпионате Европы по пляжной борьбе среди спортсменов до 20 лет, заняв второе место в общекомандном зачёте.

Сборная Молдовы заняла второе место на чемпионате Европы по пляжной борьбе U20.
Сборная Молдовы заняла второе место на чемпионате Европы по пляжной борьбе U20.

Чемпионами Европы стали Петру Караджов в весовой категории до 80 кг и Александра Моисей в категории до 70 кг, передает nordnews.md

Серебряные медали завоевали Михай Ожог в весе до 70 кг и Мэдалина Присакарь в категории до 60 кг.

Бронзовую награду получил Виталий Перчун в весовой категории до 90 кг. Ещё одна представительница Молдовы, Эрика Лупушор, заняла пятое место в категории до 50 кг.

Тренером молдавской команды на соревнованиях был Николай Скуртул, а судейство обеспечивал Максим Гылкэ.

Днём ранее молдавские борцы завоевали ещё семь медалей на чемпионате Европы по пляжной борьбе.

На пьедестал поднялись Сергей Чобану, завоевавший бронзу в категории U15 до 45 кг, Адам Василе, получивший серебро в весе до 50 кг, Андрей Попа, ставший чемпионом в категории до 55 кг, и Михай Гуцану, завоевавший серебро в весе до 60 кг.

Также бронзовые медали получили Тома Петрсан в категории до 65 кг, Богдан Кара Георге в весе до 75 кг и Игорь Смоленский.

Федерация поздравила спортсменов, тренеров и всю команду с успешным выступлением и достойным результатом на европейском первенстве.

Источник
nordnews.md logonordnews
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте