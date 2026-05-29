Сборная Молдовы заняла второе место на чемпионате Европы по пляжной борьбе U20.

Чемпионами Европы стали Петру Караджов в весовой категории до 80 кг и Александра Моисей в категории до 70 кг, передает nordnews.md

Серебряные медали завоевали Михай Ожог в весе до 70 кг и Мэдалина Присакарь в категории до 60 кг.

Бронзовую награду получил Виталий Перчун в весовой категории до 90 кг. Ещё одна представительница Молдовы, Эрика Лупушор, заняла пятое место в категории до 50 кг.

Тренером молдавской команды на соревнованиях был Николай Скуртул, а судейство обеспечивал Максим Гылкэ.

Днём ранее молдавские борцы завоевали ещё семь медалей на чемпионате Европы по пляжной борьбе.

На пьедестал поднялись Сергей Чобану, завоевавший бронзу в категории U15 до 45 кг, Адам Василе, получивший серебро в весе до 50 кг, Андрей Попа, ставший чемпионом в категории до 55 кг, и Михай Гуцану, завоевавший серебро в весе до 60 кг.

Также бронзовые медали получили Тома Петрсан в категории до 65 кг, Богдан Кара Георге в весе до 75 кг и Игорь Смоленский.

Федерация поздравила спортсменов, тренеров и всю команду с успешным выступлением и достойным результатом на европейском первенстве.