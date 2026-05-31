Головатюк: С ростом госдолга растут и расходы по его обслуживанию.

Об этом сообщил экономист, доктор экономических наук Владимир Головатюк, передает noi.md

Он отметил, что снижение внешнего госдолга в леях в апреле 2026 г. на 800 млн не было компенсировано увеличением внутреннего долга (на 380 млн).

В результате общий госдолг сократился на 420 млн леев. В апреле 2026 г. он составил 142,2 млрд леев против 142,6 млрд в марте. Вместе с тем с начала года общий госдолг вырос на 9,4 млрд леев, и это самое значительное его увеличение в первые 4 месяца года в 2021 – 2025 гг.

В 2021 г. в январе-апреле общий госдолг вырос на 4,6 млрд леев, в 2022 г. он сократился на 600 млн леев, в 2023 г. вырос на 4,4 млрд леев, в 2024 г. на 2,2 млрд леев., в 2025 г. на 1,6 млрд леев и в 2026 г. на 9,4 млрд леев.

Как отметил экономист, прежде всего это свидетельствует о том, что экономика продолжает стагнировать, и в этих условиях правительство не получает в виде налогов от бизнеса и населения ресурсы, достаточные для исполнения своих обязательств в полном объеме.

В результате власть всё больше и больше набирает долги. При этом возникает другая проблема – с ростом долга растут и расходы по обслуживанию этого долга. За 4 месяца они составили почти 1,8 млрд леев, а год назад 1,3 млрд. Это примерно столько же, сколько вся бюджетная поддержка бизнеса.

Владимир Головатюк подчеркнул, что налицо эффект вытеснения – одни расходы вытесняют другие.

«И правительство нехорошее не потому, что не поддерживает бизнес, а потому что плацинды на всех не хватает и оно, это правительство, мало что делает чтобы плацинда стала больше. Кстати, из этих 1,8 млрд леев, обслуживание внутреннего долга 1,3 млрд, а год назад было 780 млн. Рост на 70%. А ставки на ГЦБ начали расти. Так что расходы по обслуживанию госдолга увеличатся еще больше. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», - отметил он.