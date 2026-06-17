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rupor.md logorupor
17 Июня 2026, 14:20
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Молдова потеряла миллионы леев из-за неиспользованных вовремя европейских кредитов

Молдова заплатила 18,4 млн леев в 2025 году за то, что не использовала средства по внешним кредитам для проектов в срок.

Молдова потеряла миллионы леев из-за неиспользованных вовремя европейских кредитов.
Молдова потеряла миллионы леев из-за неиспользованных вовремя европейских кредитов.

На проблему неэффективного освоения заемных средств указала Счетная палата в отчёте о своей деятельности за 2025 год, передает rupor.md

Долг образуется, потому что страна платит комиссию кредиторам за резервирование неиспользованных средств примерно 0,1–0,25% годовых.

По состоянию на конец 2025 года, из 48 проектов, в 21 проекте средства освоены менее, чем на 3%, 11 остаются в пределах 3–49%, 6 реализованы на 50–79% и только в 10 - средства освоены более чем на 80%. 

Так, строительство тюрьмы в Кишиневе длится свыше 12 лет, а уровень освоения средств составил всего 1,91%, из-за чего первоначальная стоимость проекта выросла на 20 млн. евро: с 49 до 69 млн евро. Сроки реализации в 2025 году продлили в третий раз, до 31 декабря 2028 года.

Освоение средств при проведении электросетей Молдова-Румыния, ЛЭП Вулканешты-Кишинёв составило 1,3%, из-за чего комиссия за резервирование превысила сумму, потраченную на реальные работы. Среди причин задержек называют юридические барьеры и затяжные согласования с ГП «Moldelectrica».

В документе отмечено, что подобное использование средств оказывает давление на будущую способность обслуживать долг и создает препятствия для достижения целей Национальной стратегии развития «Европейская Молдова 2030».

Источник
rupor.md logorupor
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