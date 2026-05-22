Молдаване активно берут кредиты: ипотека и потребительские займы бьют рекорды.

Согласно отчёту, наибольшая доля банковских кредитов приходится на покупку и строительство недвижимости — объём таких займов достиг 27,88 млрд леев, что составляет примерно четверть всего банковского портфеля. За анализируемый период было выдано 647 новых кредитов в этом сегменте, сообщает bani.md

На втором месте находятся кредиты, предоставленные торговому сектору, объём которых достиг 22,26 млрд леев. В этой сфере банки выдали 439 новых кредитов.

При этом жители Молдовы продолжают активно брать займы на потребительские нужды. Общий объём потребительских кредитов вырос до 20,4 млрд леев, а число новых займов за отчётный период составило 24 452 — это самый высокий показатель среди всех категорий кредитования.

Данные НБМ также показывают, что банковский сектор активно кредитует и другие отрасли экономики. Объём кредитов, выданных сельскому хозяйству, составляет 5,63 млрд леев, сфере услуг — 4,65 млрд леев, а пищевой и производственной промышленности — более 4 млрд леев каждая.

В то же время кредиты энергетическому сектору достигли 3,33 млрд леев, а финансирование транспорта, телекоммуникаций и развития сетей — 3,12 млрд леев.

Согласно отчёту, за рассматриваемый период банки выдали в общей сложности 141 827 кредитов, большинство из которых пришлось на население и потребительские займы.