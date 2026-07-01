Молдова планирует занять у ЕБРР 344 млн евро на дороги.

Молдова намерена привлечь кредит Европейского банка реконструкции и развития в размере около 344 млн евро для ремонта и расширения двух стратегических автомобильных дорог.

Парламентская комиссия по внешней политике одобрила начало переговоров и подписание соглашения, пишет rupor.md

Средства планируют направить на реализацию шестого проекта реабилитации дорог. Работы охватят трассы R7 по направлению R14 — Дрокия — Костешты — граница с Румынией и M3 Кишинев — Комрат — Джурджулешты — граница с Румынией.

Обе дороги входят в основную европейскую транспортную сеть TEN-T. Власти рассчитывают, что их модернизация улучшит сообщение с Румынией и региональную транспортную связанность.

Помимо кредита ЕБРР, проект предусматривает грант до 11,4 млн евро от Инвестиционной платформы соседства ЕС и около 7,7 млн евро по программе Connecting Europe Facility. Еще до 34,2 млн евро составит вклад правительства, профинансированный из европейского Плана роста для Молдовы.

Таким образом, общая стоимость финансирования может превысить 397 млн евро, из которых основную часть составит кредит.

После подписания соглашение должен ратифицировать парламент. На завершение проекта отводится восемь лет.