Молдова облегчила условия реализации стратегических проектов
Для энергетических проектов, представляющих общий и взаимный интерес с государствами Евросоюза и государствами-членами Энергетического сообщества правительство создает приоритетный режим институциональной координации.
Эти проекты получат преимущества в виде ускоренных процедур утверждения, передает logos-pres.md
Это предусматривают принятые 24 июня правительством поправки к законодательству Республика Молдова. Они приводят национальное законодательство в соответствие с европейскими нормами в отношении трансъевропейской энергетической инфраструктуры и представляют собой еще один шаг в процессе интеграции в европейский энергетический рынок.
Новые положения создают более четкие и эффективные условия для развития современной трансграничной энергетической инфраструктуры, включая линии электропередачи, интеллектуальные сети и другие стратегические проекты, способствующие повышению независимости и устойчивости национальной энергетической системы.
Поправки также предусматривают повышение стандартов прозрачности и общественных консультаций, чтобы граждане и все заинтересованные стороны были информированы и вовлечены с ранних этапов разработки стратегических энергетических проектов.