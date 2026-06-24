Молдова облегчила условия реализации стратегических проектов.

Для энергетических проектов, представляющих общий и взаимный интерес с государствами Евросоюза и государствами-членами Энергетического сообщества правительство создает приоритетный режим институциональной координации.

Эти проекты получат преимущества в виде ускоренных процедур утверждения, передает logos-pres.md

Это предусматривают принятые 24 июня правительством поправки к законодательству Республика Молдова. Они приводят национальное законодательство в соответствие с европейскими нормами в отношении трансъевропейской энергетической инфраструктуры и представляют собой еще один шаг в процессе интеграции в европейский энергетический рынок.

Новые положения создают более четкие и эффективные условия для развития современной трансграничной энергетической инфраструктуры, включая линии электропередачи, интеллектуальные сети и другие стратегические проекты, способствующие повышению независимости и устойчивости национальной энергетической системы.

Поправки также предусматривают повышение стандартов прозрачности и общественных консультаций, чтобы граждане и все заинтересованные стороны были информированы и вовлечены с ранних этапов разработки стратегических энергетических проектов.