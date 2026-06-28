Молдова может зафиксировать самый быстрый рост воздушного трафика в Европе.

Республика Молдова может стать страной с самым быстрым ростом воздушного трафика в Европе в ближайшие годы.

Оценки поставщика аэронавигационных услуг MOLDATSA указывают на среднегодовой темп роста в 11,2% в период 2023–2028 годов, что является самым высоким прогнозируемым уровнем среди 38 проанализированных европейских операторов, передает logos-pres.md

В европейском рейтинге динамики воздушного трафика за Молдовой следует Албания (оператор Albcontrol) с прогнозируемым ростом на 8,1% в год, и Чешская Республика, где ANS CR прогнозирует рост на 6,2%.

Рост трафика, более эффективное снижение затрат

Параллельно MOLDATSA оценивает, что темпы роста расходов на аэронавигационные услуги будут значительно ниже, примерно на 3,7% в год. Эта разница между ростом доходов от трафика и динамикой затрат приведет к среднему снижению удельных затрат на 6,8% в год, что является вторым лучшим результатом в Европе после Швеции.

По данным EUROCONTROL, такая динамика объясняется тем, что ожидается гораздо более быстрый рост воздушного трафика, чем операционные расходы на аэронавигационную систему. При этом межправительственная, гражданско-военная организация, обеспечивающая безопасность и координацию управления воздушным движением по всей Европе, воздерживается от комментариев, не приведёт ли такой разрыв к снижению безопасности воздушного движения.

Сложный региональный контекст, за которым последует восстановление

Прогноз сделан после сложного периода для авиационного сектора Республики Молдова, пострадавшего от последствий войны в Украине. EUROCONTROL подчеркивает, что изменение маршрутов полетов и региональная нестабильность оказали значительное влияние на объемы трафика и эффективность работы поставщиков аэронавигационных услуг, включая MOLDATSA.

В этом контексте оценки на ближайшие годы указывают на возможное сильное восстановление, поддерживаемое возобновлением полетов и адаптацией региональных воздушных сетей.

Европейские перспективы

В отчете ACE Benchmarking 2025 анализируется эффективность работы 38 европейских поставщиков аэронавигационных услуг и представлена сравнительная картина развития трафика и операционной эффективности.

Для Республики Молдова данные свидетельствуют не только об ускоренном росте объемов трафика, но и о значительном повышении экономической эффективности, что может укрепить позиции страны в европейской авиационной сети в ближайшие годы.