Хегсет раскритиковал Европу и указал на китайскую угрозу.

В своей речи, которую цитируют мировые информагентства, глава американского военного ведомства пригрозил союзникам по НАТО последствиями, если они не увеличат свои расходы на оборону в достаточной мере, передает dw.com

"Слишком долго вежливые просьбы к нашим европейским союзникам увеличить расходы на собственную оборону оставались без ответа", - сказал глава Пентагона, добавив, что теперь страны Европы"наконец-то наверстывают упущенное". "Нам нужны партнеры, а не протектораты", - подчеркнул Хегсет. Он назвал основой прочного партнерства "конкретное совпадение национальных интересов", в то время, как Европа, по его мнению, "отвлеклась на пустую глобалистскую риторику о международном порядке, основанном на правилах".

Европейские союзники США по НАТО, а также Канада, в 2025 году увеличили траты на оборону на 19,6% в сравнении с показателем 2024-го. При этом их суммарный вклад по-прежнему меньше трат США.

Пит Хегсет указал на китайскую угрозу

"Беспрецедентное наращивание Китаем военного потенциала и расширение его военной деятельности в регионе (Азиатско-Тихоокеанском . - Ред.) и за его пределами" вызывает "обоснованную тревогу", заявил министр обороны США. По его словам, Вашингтон не заинтересован в "ненужной конфронтации", а стремится к устойчивому балансу сил в Азии, при котором Китай не сможет "навязывать свое господство" странам региона.

В связи с этим Хегсет призвал азиатских партнеров США также увеличивать расходы на оборону, заявив, что безопасность в регионе не должна "несоразмерно сильно опираться на американскую военную мощь". В качестве положительных примеров глава американского военного ведомства выделил Южную Корею, Японию, Австралию и Филиппины, а вот Новую Зеландию он обвинил в "нахлебничестве" за счет американских налогоплательщиков.

Что касается Тайваня, то Хегсет заявил, что отношения США с этим островом остаются неизменными, однако "любые решения о будущих поставках оружия Тайваню" будет принимать Дональд Трамп. После встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в середине мая в Пекине президент США приостановил оружейную сделку с Тайбэем на 14 млрд долларов.