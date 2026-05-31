Изменение климата приводит к крупному граду, и Европа не застрахована.

Глобальное потепление, вероятно, приведёт к образованию более крупных градин, которые могут наносить серьёзный ущерб автомобилям, солнечным панелям и другой инфраструктуре, передает euronews.com

Вызванное человеком изменение климата из-за сжигания загрязняющих ископаемых видов топлива приводит к появлению в атмосфере большего объёма высокоэнергичной неустойчивой воздушной массы, благоприятствующей образованию града и развитию мощных штормов по всему миру.

Согласно исследованию, опубликованному на этой неделе в научном журнале Nature, количество града крупнее большой стеклянной шарика увеличится к концу века на 38–47 %, в зависимости от того, сколько парниковых газов будет выбрасывать мир. Учёные также установили, что число штормов с более мелким градом сократится на 4–8 %.

Астрономическая цена града

Хотя град, как правило, не приводит к гибели людей, ущерб от него оказывается удивительно высок. По словам соавтора исследования Джона Аллена, профессора метеорологии Центрального Мичиганского университета, он уже оценивается примерно в 80 млрд долларов (68 млрд евро) по всему миру.

В Европе градовые шторма входят в число самых разрушительных погодных явлений, и из-за изменения климата их число за последние пять лет уже выросло на ошеломляющие 267 % – с 3217 случаев в 2019–2020 годах, сообщает страховая группа Chaucer.

Исследование 2026 года (источник на английском языке), опубликованное в Science Direct, предупреждает, что сезоны града 2022 и 2023 годов оба принесли рекордные убытки, превысившие 5 млрд евро.

По словам Аллена, град наносит больше ущерба, чем торнадо, и в целом сейчас обходится дороже, чем пара ураганов в год.

«В последние годы мы наблюдаем рекордно крупный град. Это вызывает у меня серьёзную тревогу, потому что мы, по сути, не создаём вокруг себя среду, устойчивую к граду. Мы не учитываем это в строительных нормах, например для жилых домов в США и, по сути, во всём мире».

Компьютерное моделирование Аллена показывает, что по мере изменения климата доля крупных градин будет расти. Именно они наносят наибольший ущерб, отмечают он и другие учёные.

Главная угроза для солнечной энергетики

Чем тяжелее градина, тем быстрее она падает, а значит, с гораздо большей силой ударяет по объектам инфраструктуры.

Андреас Прейн, климатолог из ETH Zurich, говорит, что мелкий град способен уничтожать урожай, но когда размер градин достигает примерно пяти сантиметров, возрастает риск серьёзных повреждений автомобилей, крыш, солнечных панелей и другой инфраструктуры.

От солнечных электростанций часто требуют доказать, что их панели можно наклонить под углом 70 градусов, чтобы защитить их от града, способного разбить защитное стекло, ремонт которого обходится дорого. Но оснастить бурно растущую солнечную энергетику Европы системами удалённого изменения наклона – «серьёзная задача», отмечают в компании Chaucer.

Одну пробоину в крыше от одиночной градины можно заделать, но если по крыше ударяет много крупных градин, это обычно оборачивается дорогостоящей полной заменой покрытия, поясняет Аллен.

В более тёплой атмосфере содержится больше водяного пара, и это «увеличивает доступную для атмосферы энергию, поэтому мы получаем более мощные восходящие потоки», говорит Аллен. «А это ведёт к большему числу гроз с восходящими потоками, способными образовывать град».

Однако более тёплый воздух может приводить к таянию мелких градин, что, возможно, уменьшит число градовых бурь в тропиках.

Европа не застрахована от усиливаемого климатом града

Во многих предыдущих работах основное внимание уделялось граду в США, где он наблюдается чаще всего, но эксперты предупреждают, что из-за глобального потепления наибольший рост числа крупных градин, вероятно, придётся на Европу, Канаду и Аргентину.

«Это не только американская проблема, – предостерегает Аллен. – Да, здесь мы действительно фиксируем большие потери, но общемировые убытки от града, похоже, в последние годы буквально выходят из-под контроля».

Исследование 2025 года из Ньюкаслского университета и британского метеорологического бюро Met Office показало, что изменение климата «разгоняет» самые крупные градины в Европе. Учёные установили, что при сценарии высоких выбросов, когда Европа не сокращает эмиссию парниковых газов, сильный град в целом может становиться менее частым. Однако там, где он всё же будет образовываться, размер градин местами может существенно вырасти.

«Значимый климатический сигнал»

Авторы работы анализировали град крупнее и мельче 30 миллиметров в диаметре – это что-то среднее между стеклянным шариком и мячом для гольфа, примерно с американскую монету в 50 центов.

Команда рассмотрела три сценария, основанных на объёмах выбросов углерода при сжигании угля, нефти и газа. В немного более оптимистичном варианте, с относительно небольшим уровнем углеродного загрязнения, количество крупного града увеличивается на 38 %.

В более пессимистичном сценарии, при котором температура повышается почти ещё на 1 °C по сравнению с первым вариантом, рост крупного града составляет уже 47 %.

«Это значимый климатический сигнал», – говорит Уокер Эшли, профессор метеорологии Северного Иллинойского университета. – «Но масштабы ущерба от бедствий определяются не только самим природным явлением».

По мере того как всё больше людей, жилых домов, солнечных электростанций и объектов инфраструктуры появляются в районах, подверженных граду, риск ущерба растёт.

«Изменение климата, возможно, повышает вероятность более крупного и разрушительного града в ряде регионов, но масштаб будущих потерь будет в значительной степени зависеть и от того, где люди строят, что они строят, насколько устойчивы эти сооружения и как меняется использование земель», – добавляет Эшли.