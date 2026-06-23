Молдова может получить еще 503 млн евро по Плану роста ЕС.

Молдова может получить еще 503 млн евро в рамках Плана роста, если завершит все предусмотренные реформы до конца года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Молдова ЕС в Брюсселе.

По ее словам, План роста остается одним из ключевых инструментов постепенной интеграции Молдовы в единый рынок ЕС. Фон дер Ляйен заявила, что страна уже выполнила 93% реформ, предусмотренных этим механизмом, пишет rupor.md

«Одна цифра говорит обо всем. Молдова завершила 93% реформ, которые должна была выполнить в рамках Плана роста. Это уже обеспечило 504 млн евро финансирования для Молдовы. Если Молдова завершит все реформы до конца года, будут высвобождены еще 503 млн евро», — заявила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, эти средства должны пойти на дороги, мосты, новые возможности финансирования, а также на поддержку системы здравоохранения и граждан.

Глава Еврокомиссии отметила, что за последний год Молдова уже получила конкретные результаты от сближения с ЕС. Она напомнила о присоединении к SEPA, благодаря чему денежные переводы стали быстрее и дешевле, а также об участии в программе Roam Like at Home, которая отменяет плату за роуминг для граждан и компаний.

Фон дер Ляйен также отметила прогресс Молдовы в снижении зависимости от российских газа и электроэнергии. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать энергетическую устойчивость страны, развитие интерконнекторов и повышение энергоэффективности зданий.

Отдельно глава Еврокомиссии заявила о поддержке безопасности Молдовы на фоне гибридных атак, кибератак и нарушений воздушного пространства. По ее словам, ЕС готовит для Молдовы новый пакет на 120 млн евро на 2026 год в рамках Европейского фонда мира.