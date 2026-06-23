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rupor.md logorupor
23 Июня 2026, 07:45
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Молдова может получить еще 503 млн евро по Плану роста ЕС

Молдова может получить еще 503 млн евро в рамках Плана роста, если завершит все предусмотренные реформы до конца года. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите Молдова ЕС в Брюсселе.

Молдова может получить еще 503 млн евро по Плану роста ЕС.
Молдова может получить еще 503 млн евро по Плану роста ЕС.

По ее словам, План роста остается одним из ключевых инструментов постепенной интеграции Молдовы в единый рынок ЕС. Фон дер Ляйен заявила, что страна уже выполнила 93% реформ, предусмотренных этим механизмом, пишет rupor.md

«Одна цифра говорит обо всем. Молдова завершила 93% реформ, которые должна была выполнить в рамках Плана роста. Это уже обеспечило 504 млн евро финансирования для Молдовы. Если Молдова завершит все реформы до конца года, будут высвобождены еще 503 млн евро», — заявила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, эти средства должны пойти на дороги, мосты, новые возможности финансирования, а также на поддержку системы здравоохранения и граждан.

Глава Еврокомиссии отметила, что за последний год Молдова уже получила конкретные результаты от сближения с ЕС. Она напомнила о присоединении к SEPA, благодаря чему денежные переводы стали быстрее и дешевле, а также об участии в программе Roam Like at Home, которая отменяет плату за роуминг для граждан и компаний.

Фон дер Ляйен также отметила прогресс Молдовы в снижении зависимости от российских газа и электроэнергии. По ее словам, ЕС продолжит поддерживать энергетическую устойчивость страны, развитие интерконнекторов и повышение энергоэффективности зданий.

Отдельно глава Еврокомиссии заявила о поддержке безопасности Молдовы на фоне гибридных атак, кибератак и нарушений воздушного пространства. По ее словам, ЕС готовит для Молдовы новый пакет на 120 млн евро на 2026 год в рамках Европейского фонда мира.

Источник
rupor.md logorupor
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