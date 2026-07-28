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ipn
28 Июля 2026, 20:09
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Китайский гигант Yutong рассматривает возможность инвестиций в Республику Молдова

Китайская компания Yutong, один из крупнейших производителей автобусов, автокаров, грузовиков и специальных транспортных средств в Китае, изучает возможности инвестирования в Молдове.

Китайский гигант Yutong рассматривает возможность инвестиций в Республику Молдова.
Китайский гигант Yutong рассматривает возможность инвестиций в Республику Молдова.

Рассматривается в том числе возможность локальной сборки транспортных средств, предназначенных для молдавского рынка, сообщает ipn.md

Эта тема обсуждалась в ходе встречи посла Республики Молдова в Китайской Народной Республике Петру Фрунзе с представителями компании.

Согласно данным Посольства Республики Молдова в Китае, Петру Фрунзе подчеркнул, что Молдову следует рассматривать не только как рынок сбыта, но и как привлекательное направление для инвестиций в производство и сборку.

Дипломат представил инвестиционные преимущества Республики Молдова и отметил, что возможные инвестиции в сборку транспортных средств могли бы создать рабочие места, способствовать развитию промышленных навыков и обеспечить дополнительные поступления в бюджет за счёт налогов и сборов.

Представители Yutong выразили заинтересованность в представленных возможностях и сообщили, что изучат инвестиционное предложение Республики Молдова.

Посольство уточняет, что привлечение инвестиций, которые развивают местные производственные мощности и интегрируют экономику Республики Молдова в международные производственные цепочки, является одним из приоритетов его деятельности.

Источник
ipn
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