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ipn
31 Июля 2026, 16:44
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Молдова и Бавария создадут совместную комиссию по экономическому сотрудничеству

Республика Молдова и федеральная земля Бавария создадут межправительственную комиссию для развития экономического сотрудничества.

Молдова и Бавария создадут совместную комиссию по экономическому сотрудничеству.
Молдова и Бавария создадут совместную комиссию по экономическому сотрудничеству.

Новая платформа будет заниматься проектами в сферах экономики, сельского хозяйства, медицины и современных технологий, включая искусственный интеллект. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, находящийся с первым официальным визитом в Молдове, передаёт ipn.md

На совместной пресс-конференции с президентом Майей Санду Маркус Зёдер отметил, что Бавария создала аналогичные механизмы и с другими партнёрами, находящимися на пути европейской интеграции. По словам политика, новая комиссия упростит сотрудничество между сторонами и будет способствовать экономическому сближению Республики Молдова с Европейским союзом.

Премьер-министр Баварии вновь подтвердил поддержку вступления Республики Молдова в ЕС и отметил прогресс страны в таких сферах, как юстиция, полиция и верховенство права. Он заявил, что Бавария продолжит поддерживать как реформы, так и экономическое развитие. 

«Мы считаем, что Молдова должна занять своё место в Европейском союзе», — заявил Маркус Зёдер.

Майя Санду сообщила, что создание комиссии было согласовано в ходе переговоров в Кишинёве, и власти намерены превратить политические отношения с Баварией в инвестиции, рабочие места и новые возможности для бизнеса. По словам президента, более половины молдавского экспорта в Германию направляется в Баварию, а в 2025 году его объём вырос более чем на 50% и достиг 73 миллионов евро.

Глава государства также подчеркнула, что Республика Молдова заинтересована в процессе вступления в Европейский союз, основанном на заслугах и результатах реформ, без исключений и преференций.

По данным администрации президента, визит Маркуса Зёдера проходит в контексте укрепления отношений с государствами — членами Европейского союза и усилий по привлечению иностранных инвестиций.

Источник
ipn
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