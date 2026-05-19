19 Мая 2026, 08:53
7 971
Госпредприятие Moldelectrica реорганизуют в акционерное общество, но государство сохранит контроль

Оператор национальной системы передачи электроэнергии компания Moldelectrica, будет реорганизована из государственного предприятия в акционерное общество.

Министерство энергетики уточняет, что государство сохранит право собственности и контроль над критической инфраструктурой, а цель изменения — повышение эффективности управления, операционной независимости и приведение к европейским стандартам, сообщает IPN.

По данным Министерства энергетики, новая структура позволит эксплуатировать, обслуживать и развивать сети передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ENTSO-E и европейского законодательства. Реорганизация должна повысить эффективность, привлечь инвестиции и укрепить энергетическую безопасность страны.

Власти подчёркивают, что реорганизация не означает приватизацию стратегических активов. Сети передачи останутся в государственной собственности, а компания будет иметь полностью государственный капитал и будет включена в список объектов, не подлежащих приватизации.

Министерство также отмечает, что предложенная модель применяется во многих европейских странах, где стратегические компании остаются государственными, но работают по корпоративным правилам, близким к частному сектору.

Источник
ipn
