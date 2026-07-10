10 Июля 2026, 20:25
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Moldelectrica совершила первую закупку электроэнергии на рынке на сутки вперед через OPEM
Госкомпания Moldelectrica совершила первую закупку электроэнергии на рынке на сутки вперед (PZU), управляемом оператором энергетического рынка Mолдовы (OPEM).
По мнению руководства компании, «эта сделка знаменует собой новый шаг в реализации конкурентных механизмов закупки электроэнергии для покрытия технологического потребления и соответствует практике европейских энергетических рынков», передает infotag.md
Начиная с даты поставки - 10 июля, компания Moldelectrica закупила на рынке «на сутки вперед» часть электроэнергии, необходимой для покрытия собственного технологического потребления.
Сделка касалась общего объема в 12 МВт∙ч.