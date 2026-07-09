Moldelectrica протестировала закупку электроэнергии на бирже.

Государственное предприятие Moldelectrica впервые приобрело электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (PZU), который администрирует оператор энергетического рынка OPEM.

Первая сделка стала тестовой: предприятие закупило 12 МВт·ч электроэнергии с поставкой на 10 июля, передает bani.md

Приобретенный объем будет использован для покрытия части технологических потребностей оператора системы передачи электроэнергии. В компании отмечают, что, несмотря на небольшой объем закупки, сделка знаменует начало участия Moldelectrica в конкурентных механизмах торговли электроэнергией.

По информации предприятия, закупки через рынок «на сутки вперед» позволяют приобретать электроэнергию по рыночным ценам, формирующимся на основе спроса и предложения. Такой механизм, как ожидается, поможет оптимизировать расходы и повысить эффективность работы компании.

В Moldelectrica подчеркнули, что первая биржевая сделка является частью процесса интеграции Молдовы в региональный рынок электроэнергии и внедрения европейских принципов конкуренции и прозрачности в энергетическом секторе.

Пока объем закупок остается символическим, однако в компании рассчитывают постепенно расширять использование рыночных механизмов при покупке электроэнергии.