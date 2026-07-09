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bani.md logobani
9 Июля 2026, 19:40
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Moldelectrica протестировала закупку электроэнергии на бирже

Государственное предприятие Moldelectrica впервые приобрело электроэнергию на рынке «на сутки вперед» (PZU), который администрирует оператор энергетического рынка OPEM.

Moldelectrica протестировала закупку электроэнергии на бирже.
Moldelectrica протестировала закупку электроэнергии на бирже.

Первая сделка стала тестовой: предприятие закупило 12 МВт·ч электроэнергии с поставкой на 10 июля, передает bani.md

Приобретенный объем будет использован для покрытия части технологических потребностей оператора системы передачи электроэнергии. В компании отмечают, что, несмотря на небольшой объем закупки, сделка знаменует начало участия Moldelectrica в конкурентных механизмах торговли электроэнергией.

По информации предприятия, закупки через рынок «на сутки вперед» позволяют приобретать электроэнергию по рыночным ценам, формирующимся на основе спроса и предложения. Такой механизм, как ожидается, поможет оптимизировать расходы и повысить эффективность работы компании.

В Moldelectrica подчеркнули, что первая биржевая сделка является частью процесса интеграции Молдовы в региональный рынок электроэнергии и внедрения европейских принципов конкуренции и прозрачности в энергетическом секторе.

Пока объем закупок остается символическим, однако в компании рассчитывают постепенно расширять использование рыночных механизмов при покупке электроэнергии.

Источник
bani.md logobani
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