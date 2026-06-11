Молдавский Hitech Park призван создать более 20 000 рабочих мест.

Выступая на публичном телеканале Moldova 1, она напомнила, что этот перспективный актив Республики Молдова является парком передовых технологий стратегического значения, сообщает infotag.md

Он располагается на территории 50 гектаров в районе Arena Chisinau, и объединит в скором времени академические исследования с деловой средой, создав более 20 тыс. рабочих мест.

«Если сегодня IT-индустрия оценивается в $1 млрд, то вместе с высокотехнологичным HiTech Park, можем добиться экономического эффекта в $1,3 млрд, что составляет примерно 7% нынешнего ВВП», - отметила Герман.

По ее словам, принятие парламентом специального закона позволяет данному активу позиционировать себя как технологический парк.

«Это позволяет нам быстрее преобразовать 50 гектаров сельхозземель в землю под строительство, поскольку у инвесторов нет времени ждать, и это позволило нам создать механизм управления и механизм финансирования для Молдавского высокотехнологичного парка. Специальный закон означает политическую поддержку в привлечении инвесторов», — пояснила Нистор.

Инновационная административная структура парка, основанная на испанской модели, объединяет центральные органы власти, местные администрации и вуз.

«У нас есть не только правительство, через Агентство государственной собственности, которое, кстати, имеет пакет поддержки простым большинством в 55%. У нас есть две примэрии – Кишинева и Ставчен. Очень важно, чтобы они обеспечивали водоснабжение, канализацию и, следовательно, помогали развитию парка. И у нас есть два университета: Технический университет и Медицинский университет», — рассказала она.

По словам Нистор, Молдова - страна с самым высоким темпом роста IT-индустрии в Восточной Европе.

Первый этап реализации проекта по созданию HiTech Park запланирован на 2026–2035 гг. Он оценивается в 200 млн. евро, из которых 150 млн. евро финансируются частными инвесторами.

В настоящее время власти ведут переговоры с Европейским банком реконструкции и развития о финансировании инфраструктуры первых зданий парка.

Дойна Нистор сообщила, что проект уже начал привлекать международных партнеров и компании из высокотехнологичных отраслей, которые объявили об инвестициях в размере 11 млн евро.

«На Молдавском цифровом саммите мы подписали первые письма о намерениях с тремя важными партнерами. Первый - Medtronic – глобальная компания, мировой лидер в области технологий и инноваций в медицинской сфере. Второй - STICK, государственная служба информационных технологий и кибербезопасности, - о размещении дата-центра. Третий - Micro Nanotech, - компания хотела бы построить завод по производству нанотехнологий», – заключила она.