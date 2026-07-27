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bani.md logobani
27 Июля 2026, 09:15
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Молдавские «ростовщики» заработали почти 16 миллионов леев прибыли за пять месяцев

Сберегательно-кредитные ассоциации Молдовы завершили первые пять месяцев 2026 года с чистой прибылью в размере 15,88 млн леев, согласно данным Национального банка Молдовы (НБМ).

Молдавские «ростовщики» заработали почти 16 миллионов леев прибыли за пять месяцев.
Молдавские «ростовщики» заработали почти 16 миллионов леев прибыли за пять месяцев.

По сравнению с концом апреля, когда совокупная прибыль сектора составляла 9,74 млн леев, доходы ассоциаций выросли более чем на 6,1 млн леев, сообщает bani.md

Основным источником доходов для организаций по-прежнему остаются процентные платежи по выданным займам. К концу мая доходы от процентов достигли 115,9 млн леев против 91,7 млн леев месяцем ранее.

Одновременно выросли и расходы на выплату процентов — с 25,8 млн до 32,8 млн леев. Это связано с расширением кредитной деятельности и увеличением затрат на финансирование.

Административные расходы также увеличились — с 54,1 млн леев в апреле до 65,9 млн леев в мае. Однако это не помешало сектору улучшить финансовый результат.

По данным НБМ, прибыль сберегательно-кредитных ассоциаций до налогообложения составила 15,88 млн леев и совпала с чистой прибылью, поскольку организации не сообщили о расходах на налог на прибыль.

Источник
bani.md logobani
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