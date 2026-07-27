Молдавские «ростовщики» заработали почти 16 миллионов леев прибыли за пять месяцев.

Сберегательно-кредитные ассоциации Молдовы завершили первые пять месяцев 2026 года с чистой прибылью в размере 15,88 млн леев, согласно данным Национального банка Молдовы (НБМ).

По сравнению с концом апреля, когда совокупная прибыль сектора составляла 9,74 млн леев, доходы ассоциаций выросли более чем на 6,1 млн леев, сообщает bani.md

Основным источником доходов для организаций по-прежнему остаются процентные платежи по выданным займам. К концу мая доходы от процентов достигли 115,9 млн леев против 91,7 млн леев месяцем ранее.

Одновременно выросли и расходы на выплату процентов — с 25,8 млн до 32,8 млн леев. Это связано с расширением кредитной деятельности и увеличением затрат на финансирование.

Административные расходы также увеличились — с 54,1 млн леев в апреле до 65,9 млн леев в мае. Однако это не помешало сектору улучшить финансовый результат.

По данным НБМ, прибыль сберегательно-кредитных ассоциаций до налогообложения составила 15,88 млн леев и совпала с чистой прибылью, поскольку организации не сообщили о расходах на налог на прибыль.