Румынский стартап создал автомобиль, который работает без топлива и аккумулятора.

В Rosmar V-04 нет классического ДВС или электромотора. Их заменили «революционной» технологией: короткие импульсы сжатого воздуха выталкивают задние колеса по принципу хорошо просчитанных «пинков», заставляя машину ехать.

В перспективе обещают разгон до 100 км/ч за 0,3 сек (не опечатка), но пока прототип только медленно ползает, передает logos-pres.md

Технические подробности

Вместо обычного двигателя внутреннего сгорания, электродвигателей или тяговой батареи в конструкции используются цилиндры со сжатым воздухом. Эти цилиндры воздействуют на задние колеса, заставляя их двигаться относительно кузова и создавая тяговое усилие.

В настоящее время разработка существует только в виде прототипа, построенного на базе более старой модели Audi. Создатели считают, что такая схема может быть особенно полезна на скользких поверхностях — снегу, грязи или рыхлом грунте. Однако, прежде чем технология сможет быть запущена в серийное производство, остается множество технических и инженерных вопросов.

В основе системы лежат пневматические цилиндры, соединенные с задней осью. При подаче сжатого воздуха они совершают резкие возвратно-поступательные движения и передают усилие на колеса. Визуально работа механизма напоминает промышленное оборудование: колеса не только вращаются, но и заметно смещаются вперед и назад по специальным направляющим.

По замыслу разработчиков, этот принцип должен позволить автомобилю лучше сцепляться с поверхностью. На рыхлом или скользком асфальте колесо может сильнее прижиматься к земле, чем при обычной передаче крутящего момента через карданные валы. В определенной степени это похоже на работу внедорожника, где важна не только мощность двигателя, но и способность поддерживать контакт с дорогой.

Почему система установлена только сзади

Для полноценного применения этой схемы на всех четырех колесах необходимо было бы обеспечить большой запас пространства для их продольного перемещения. На передней оси это особенно сложно: колеса должны поворачиваться одновременно для управления автомобилем, а дополнительные перемещения могут серьезно повлиять на устойчивость и точность рулевого управления.

Поэтому компания Rosmar H ограничила систему задней осью. Даже в этом варианте колеса значительно выступают за пределы обычных габаритов кузова во время работы механизма. Для легкового автомобиля такая конструкция должна быть покрыта специальными защитными элементами, чтобы исключить риск для пешеходов, других автомобилей и водителя.

Опыт предыдущих проектов

Идея автомобиля, работающего на сжатом воздухе, не нова. Одним из самых известных проектов была французская компания MDI, основанная инженером Ги Негре в начале 1990-х годов.

Позже она представила компактную модель Minicat и планировала организовать производство совместно с Tata Motors. В концепции MDI использовались резервуары со сжатым воздухом высокого давления. Предполагалось, что они будут приводить в движение поршни, вращающие коленчатый вал.

Однако проект не дошёл до серийного производства: система оказалась сложной, дорогой и не обеспечивала достаточного запаса хода.

Главная особенность таких решений заключается в том, что сжатый воздух не является самостоятельным источником энергии. Его необходимо получать заранее с помощью компрессора, потребляющего электроэнергию или другую внешнюю энергию. Поэтому эффективность всей схемы зависит не только от автомобиля, но и от способа производства и хранения сжатого воздуха.

Прототип Rosmar H демонстрирует один из нестандартных подходов к движению автомобиля, но пока остаётся исследовательской разработкой. Для практического применения необходимо будет подтвердить безопасность, надежность, эффективность и возможность интеграции такой системы в серийное производство.