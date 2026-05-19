Sony увеличивает цену подписки PlayStation Plus, геймеры возмущены.

Sony в понедельник объявила об очередном повышении стоимости подписки PlayStation Plus, что вызвало недовольство пользователей и возобновило дискуссию о цене игровых сервисов, пишет euronews.com

Повышение произошло всего через несколько недель после того, как компания подняла цены на консоль PlayStation 5 в Европе и на других зарубежных рынках, сославшись на инфляцию и изменившиеся экономические условия.

Согласно новым тарифам, месячная подписка PlayStation Plus Essential в США подорожает до 10,99 доллара, в Европе этот же уровень будет стоить 9,99 евро, а в Великобритании — 7,99 фунта.

Стоимость трёхмесячных подписок в этих регионах также вырастет. По словам Sony, изменения призваны отражать «глобальные рыночные условия» и вступят в силу с 20 мая для новых подписчиков в затронутых странах.

Существующие подписчики во многих регионах сохранят текущие тарифы, если не будут отменять или изменять свои планы.

Однако, как сообщают местные СМИ и игровые издания, пользователи в таких странах, как Индия и Турция, могут столкнуться с изменением цен и по действующим подпискам.

Руководители Sony ранее отмечали, что всё больше пользователей переходят на премиальные варианты подписки — тенденция, которая, по словам аналитиков, даёт компании больше свободы маневра при корректировке цен без серьёзного ущерба для выручки.

Игроки сомневаются, стоит ли сервис своих денег

Объявление вызвало резкую критику в Интернете: многие игроки обвиняют Sony в том, что компания последовательно повышает цены, предлагая при этом минимум дополнительных преимуществ.

Игровые форумы и социальные сети вскоре после оглашения новых тарифов заполнились жалобами.

Часть пользователей считает, что платный доступ к сетевому мультиплееру не должен больше быть отраслевым стандартом, особенно с учётом того, что в последние годы подорожали и цифровые версии игр.

Другие сомневаются, оправдывают ли более высокую стоимость подписки ежемесячные подборки игр и обновления каталога.

Эта волна недовольства демонстрирует растущее напряжение между игровыми компаниями, стремящимися к более стабильным регулярным доходам, и потребителями, чьи расходы на развлечения продолжают расти.

Модель подписки играет всё более важную роль во всей индустрии, повторяя тенденции, уже сложившиеся на рынке видеостримингов и музыкальных сервисов.

Помимо текущего повышения, Sony не объявляла о других изменениях в PlayStation Plus. Однако аналитики ожидают, что цены на подписки в игровой индустрии в целом и дальше будут под пристальным вниманием по мере того, как компании пытаются найти баланс между прибыльностью и удержанием игроков.