В селе Садова пройдет Фестиваль клубники и меда.

Праздник начнется в 10:00 и соберет местных производителей, жителей региона и гостей со всей страны, чтобы отметить завершение сезона сбора ягод, передает rupor.md

В программе мероприятия:

Ярмарка свежей клубники и натурального меда.

Выставка изделий народных мастеров.

Традиционная концертная программа и развлечения для детей.

Специальным гостем фестиваля станет известный исполнитель Fuego, выступление которого начнется в 14:00. Организаторы обещают гостям день, полный ярких вкусов, традиций и приятных сюрпризов.