13 Июня 2026, 19:02
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В селе Садова пройдет Фестиваль клубники и меда
В это воскресенье, 14 июня, в селе Садова Каларашского района состоится традиционный XI Фестиваль клубники и меда.
Праздник начнется в 10:00 и соберет местных производителей, жителей региона и гостей со всей страны, чтобы отметить завершение сезона сбора ягод, передает rupor.md
В программе мероприятия:
Ярмарка свежей клубники и натурального меда.
Выставка изделий народных мастеров.
Традиционная концертная программа и развлечения для детей.
Специальным гостем фестиваля станет известный исполнитель Fuego, выступление которого начнется в 14:00. Организаторы обещают гостям день, полный ярких вкусов, традиций и приятных сюрпризов.