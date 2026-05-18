В мае на плодово-ягодном рынке Молдовы цены на клубнику ощутимо выросли.

Надо полагать, по такой цене на городских оптовых рынках продается средними и малыми оптовыми партиями импортная (греческая) ягода, передает logos-pres.md со ссылкой на east-fruit.com

Со слов представителей Ассоциации производителей ягод Pomușoarele Moldovei местная земляника «защищенного грунта» (из теплиц разного типа) на прошлой неделе продавалась в диапазоне 100-120 леев/кг – в зависимости от калибра, размера партии и других аспектов сделки.

Товар расходится хорошо, учитывая достаточно высокий спрос и нестабильные погодные условия, резкого снижения цен еще минимум неделю вряд ли можно ожидать. Колебание цен на импортную клубнику в текущем месяце, как полагают в отраслевой ассоциации, связаны с периодичностью ее поставок.

В этот период сезона она не всегда стабильна. При этом импортная ягода «живет в рознице» дольше местной, к моменту истечения срока годности на нее возможны существенные скидки.