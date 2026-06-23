Анастасия Табурчану подала в отставку из MoldATSA и заявила о возврате выплат.

Анастасия Табурчану подала заявление об увольнении из предприятия MoldATSA.

Она также сообщила, что намерена вернуть полученные надбавки и доплаты к заработной плате за весь период работы в учреждении, передает agora.md

«Сегодня я подала заявление об увольнении. Я верну суммы, полученные в виде надбавок и доплат к базовой заработной плате за весь период моей работы в этом учреждении. Мне жаль, что из-за моих индивидуальных действий и решений пострадали люди, не имеющие никакого отношения к данной ситуации», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Табурчану, назначенная в июне 2025 года на должность пресс-секретаря MoldATSA, могла получать около 120 тысяч леев в месяц. По данным, опубликованным RISE Moldova, за первые семь месяцев работы в 2025 году её доход составил более 500 тысяч леев, что в среднем эквивалентно примерно 75 тысячам леев в месяц. В 2026 году её предполагаемая зарплата якобы могла достигать около 120 тысяч леев ежемесячно.

Позже Табурчану уточнила, что базовая заработная плата составляет 25 700 леев. По её словам, к этой сумме добавляются предусмотренные законодательством и внутренними регламентами надбавки.