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rupor.md logorupor
1 Августа 2026, 16:45
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Многие владельцы недвижимости недовольны результатами переоценки

Почти половина владельцев недвижимости, проверивших результаты национальной оценки и переоценки, не согласились с установленной стоимостью своих домов и другого имущества, посчитав её либо слишком высокой, либо слишком низкой.

Многие владельцы недвижимости недовольны результатами переоценки.
Многие владельцы недвижимости недовольны результатами переоценки.

Больше всего жалоб поступило от владельцев квартир, которые указали на расхождения с ценами на аналогичное жильё в том же районе. Об этом сообщило Агентство геодезии, картографии и кадастра, передаёт ipn.md

Генеральный директор агентства Иван Даний заявил на пресс-конференции, что большинство обращений касалось технических характеристик объектов недвижимости, таких как зарегистрированная площадь или наличие инженерных коммуникаций. Лишь 2,8% жалоб были связаны с категорией объекта, его назначением или типом.

Были оспорены оценки различных категорий недвижимости, включая жилые дома в городах и сельской местности, садовые участки, сельскохозяйственные земли, гаражи, а также коммерческие и промышленные объекты. После квартир наибольшее число жалоб поступило по поводу городских жилых домов — более 24%, а также сельских домов — около 12%.

По словам Ивана Даний, граждане проявили повышенный интерес к процессу оценки. С 26 января модуль оценки недвижимости был открыт около 435 тысяч раз, при этом примерно 20% просмотров были совершены из-за рубежа.

После завершения консультаций специальная комиссия Агентства геодезии, картографии и кадастра рассмотрит поданные жалобы. Затем будут скорректированы технические параметры объектов и определены окончательные кадастровые стоимости.

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Источник
rupor.md logorupor
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