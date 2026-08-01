Многие владельцы недвижимости недовольны результатами переоценки.

Почти половина владельцев недвижимости, проверивших результаты национальной оценки и переоценки, не согласились с установленной стоимостью своих домов и другого имущества, посчитав её либо слишком высокой, либо слишком низкой.

Больше всего жалоб поступило от владельцев квартир, которые указали на расхождения с ценами на аналогичное жильё в том же районе. Об этом сообщило Агентство геодезии, картографии и кадастра, передаёт ipn.md

Генеральный директор агентства Иван Даний заявил на пресс-конференции, что большинство обращений касалось технических характеристик объектов недвижимости, таких как зарегистрированная площадь или наличие инженерных коммуникаций. Лишь 2,8% жалоб были связаны с категорией объекта, его назначением или типом.

Были оспорены оценки различных категорий недвижимости, включая жилые дома в городах и сельской местности, садовые участки, сельскохозяйственные земли, гаражи, а также коммерческие и промышленные объекты. После квартир наибольшее число жалоб поступило по поводу городских жилых домов — более 24%, а также сельских домов — около 12%.

По словам Ивана Даний, граждане проявили повышенный интерес к процессу оценки. С 26 января модуль оценки недвижимости был открыт около 435 тысяч раз, при этом примерно 20% просмотров были совершены из-за рубежа.

После завершения консультаций специальная комиссия Агентства геодезии, картографии и кадастра рассмотрит поданные жалобы. Затем будут скорректированы технические параметры объектов и определены окончательные кадастровые стоимости.