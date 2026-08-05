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realitatea.md logorealitatea
5 Августа 2026, 13:30
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Минздрав выявил нарушения и долги на 75 млн леев в Институте неврологии

Министерство здравоохранения завершило оценку деятельности Института неврологии и нейрохирургии имени Диомида Германа и выявило ряд административных, финансовых и организационных проблем в работе учреждения.

Минздрав выявил нарушения и долги на 75 млн леев в Институте неврологии.
Минздрав выявил нарушения и долги на 75 млн леев в Институте неврологии.

Согласно отчету, в начале 2026 года задолженность института составила около 74,9 млн леев. Более 50 млн леев из этой суммы приходится на обязательства за лекарства и медицинские расходные материалы, передает realitatea.md

Проверка охватывала деятельность учреждения в 2025–2026 годах, однако для определения причин накопившихся проблем специалисты также изучили документы и проекты, начатые с 2020 года. Управление кадровыми ресурсами анализировалось за период 2022–2026 годов.

В отчете указаны нарушения в сфере управления персоналом, оформления кадровых документов, назначения на руководящие должности и длительного использования временного исполнения обязанностей. Также были выявлены недостатки в системе внутреннего контроля, планировании закупок, управлении имуществом и реализации инфраструктурных проектов.

Минздрав отмечает, что в 2025 году институт получил доходы в размере около 291,7 млн леев, а расходы составили 295,7 млн леев, что привело к дефициту примерно в 4 млн леев.

При этом в ведомстве подчеркнули, что выявленные проблемы не являются результатом действий исключительно нынешнего руководства или одного человека, а связаны с уязвимостями, которые формировались на протяжении длительного периода.

«Институт неврологии и нейрохирургии остается стратегически важным учреждением системы здравоохранения с ценными специалистами и значимой медицинской, хирургической, научной и академической деятельностью», — заявили в Министерстве здравоохранения, добавив, что проверка не ставит под сомнение профессионализм врачей, медработников и других сотрудников.

В ведомстве также заверили, что медицинская помощь в институте продолжается, а безопасность пациентов и непрерывность лечения не нарушены.

Одновременно Национальный центр по борьбе с коррупцией запросил дополнительные разъяснения по отдельным аспектам, выявленным в ходе оценки. Минздрав уточнил, что предоставит необходимые документы, однако сам запрос не означает установления факта преступления или вины конкретных лиц.

Руководству института предстоит разработать план устранения выявленных проблем. Он будет включать меры по сокращению задолженности, проведению конкурсов на руководящие должности, укреплению внутреннего контроля, пересмотру инфраструктурных проектов и инвентаризации имущества.

Реализацию этих действий будет контролировать Министерство здравоохранения.

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Источник
realitatea.md logorealitatea
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