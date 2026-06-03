Министр финансов призвал ведомства экономить: Ищите резервы и сокращайте расходы.

По словам министра, каждое ведомство должно определить направления, по которым можно сократить расходы, либо обосновать невозможность такой экономии, сообщает bani.md

«Мы ожидаем, что каждое учреждение изучит свои возможности. Там, где можно сэкономить, это необходимо сделать, а там, где это невозможно, следует представить аргументы и соответствующим образом спланировать расходы», — заявил Гаврилицэ.

Глава Минфина отметил, что реализация государственных инвестиций традиционно идет медленнее запланированного графика, а в этом году некоторые проекты столкнулись с дополнительными трудностями.

«К сожалению, многие инвестиционные проекты продвигаются медленнее. Были также проблемы с поставкой отдельных компонентов, что задержало начало ряда строительных работ и ремонта дорог», — пояснил министр.

Андриан Гаврилицэ добавил, что Министерство финансов оценит ситуацию и рассмотрит возможность перераспределения неиспользованных средств на другие приоритетные инвестиционные проекты.

Окончательные решения будут приняты после консультаций и согласования с бюджетными учреждениями.