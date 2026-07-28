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moldpres.md logomoldpres
28 Июля 2026, 23:08
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Министерство экономического развития готовит два новых пакета по дерегулированию

Министерство экономического развития и цифровизации готовит два новых пакета по дерегулированию, которые включают предложения по упрощению нормативной базы, в том числе в области трудового законодательства.

Министерство экономического развития готовит два новых пакета по дерегулированию.
Министерство экономического развития готовит два новых пакета по дерегулированию.

Первый пакет по дерегулированию предусматривает внесение изменений в 71 закон, в том числе в Трудовой кодекс и Закон о безопасности и гигиене труда, а второй касается пересмотра 29 постановлений правительства. Также  анализируются меры по отмене или трансформации некоторых разрешительных актов и пересмотру административных требований, которые могут создавать дополнительные нагрузки для деловой среды, передает moldpres.md

Предложения были рассмотрены в ходе консультаций, организованных на заседании Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам, с участием вице-премьера Еуджениу Осмокеску, министра труда и социальной защиты Натальи Плугару, представителей министерств, профсоюзов, работодателей, секретариата Экономического совета при премьер-министре, профильных учреждений и экспертов.

В рамках консультаций были изучены предложения по модернизации трудового законодательства с акцентом на снижение административного бремени, уточнение процедур и создание более гибкой и предсказуемой среды для работодателей при одновременном сохранении защиты прав работников.

Предложения были разработаны по итогам консультаций с заинтересованными сторонами, инициированных министерством в декабре 2025 года, и оценены с точки зрения их совместимости с законодательством Европейского союза и международными конвенциями, участником которых является Республика Молдова.

Пакеты по дерегулированию являются частью Программы реформ Республики Молдова и направлены на упрощение регуляторной среды, снижение административного бремени, стимулирование конкурентоспособности и создание более привлекательной экономической среды для инвестиций и рабочих мест.

Министерство экономического развития готовит два новых пакета по дерегулированию

Министерство экономического развития готовит два новых пакета по дерегулированию

Источник
moldpres.md logomoldpres
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