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logos.press.md logologos
16 Июня 2026, 07:27
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Минфин предлагает изменения режима фрилансеров

Проект налоговой политики на следующий год предусматривает корректировку налогового режима для независимых предпринимателей (фрилансеров).

Минфин предлагает изменения режима фрилансеров.
Минфин предлагает изменения режима фрилансеров.

Предложено изменение размера доходов и ставок налогообложения, а также норм, регулирующих вычет расходов, понесённых компаниями при сотрудничестве с ними, пишет logos-pres.md

Поправки предложены с целью дальнейшего стимулирования нового режима, а также  его распространения на любые виды деятельности.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов намерено установить в Молдове два базовых налоговых режима для предпринимательской деятельности — общий и режим независимого предпринимателя (фрилансера).

Поэтому со следующего года предлагается расширить перечень видов деятельности, разрешённых для осуществления фрилансерами.

Ограничить годовой доход 1 млн леев

Кроме того, проект предусматривает пересмотр предельного размера доходов и ставок налогообложения. Так, для применения ставки единого налога в размере 15% годовой доход не должен превышать 1 млн леев. Напомним, сегодня он составляет 1,2 млн леев. А при превышении суммы доходов в 1 млн леев ставка налога может быть снижена с действующих 35% до 30%.

Кроме того, предлагается пересмотреть нормы, регулирующие вычет расходов, понесённых предприятиями при сотрудничестве с фрилансерами.

В частности, юрлицам и физлицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, будет разрешено привлекать фрилансеров в пределах 3% от годового фонда оплаты труда.

Соответственно, расходы, понесённые лицом в результате заключения договоров с ними, будут вычитаемыми в налоговых целях в пределах указанного лимита. А все, что свыше этого ограничения, будет облагаться налогом по ставке 15%.

Источник
logos.press.md logologos
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