Минфин предлагает изменения режима фрилансеров.

Предложено изменение размера доходов и ставок налогообложения, а также норм, регулирующих вычет расходов, понесённых компаниями при сотрудничестве с ними, пишет logos-pres.md

Поправки предложены с целью дальнейшего стимулирования нового режима, а также его распространения на любые виды деятельности.

Как сообщалось ранее, Министерство финансов намерено установить в Молдове два базовых налоговых режима для предпринимательской деятельности — общий и режим независимого предпринимателя (фрилансера).

Поэтому со следующего года предлагается расширить перечень видов деятельности, разрешённых для осуществления фрилансерами.

Ограничить годовой доход 1 млн леев

Кроме того, проект предусматривает пересмотр предельного размера доходов и ставок налогообложения. Так, для применения ставки единого налога в размере 15% годовой доход не должен превышать 1 млн леев. Напомним, сегодня он составляет 1,2 млн леев. А при превышении суммы доходов в 1 млн леев ставка налога может быть снижена с действующих 35% до 30%.

Кроме того, предлагается пересмотреть нормы, регулирующие вычет расходов, понесённых предприятиями при сотрудничестве с фрилансерами.

В частности, юрлицам и физлицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, будет разрешено привлекать фрилансеров в пределах 3% от годового фонда оплаты труда.

Соответственно, расходы, понесённые лицом в результате заключения договоров с ними, будут вычитаемыми в налоговых целях в пределах указанного лимита. А все, что свыше этого ограничения, будет облагаться налогом по ставке 15%.