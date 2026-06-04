theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
4 Июня 2026, 13:02
9 645
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Правительство готовит реформу НДС: льготные ставки могут отменить

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что унификация ставки НДС необходима для устранения перекосов в налоговой системе и обеспечения равных условий для всех экономических агентов.

Правительство готовит реформу НДС: льготные ставки могут отменить.
Правительство готовит реформу НДС: льготные ставки могут отменить.

Гаврилицэ признал, что существование различных ставок НДС создает определенные риски, однако подчеркнул, что цель правительства — создать более справедливую и простую в администрировании систему, сообщает bani.md

«С точки зрения администрирования и справедливого отношения ко всем, дифференцированные ставки НДС не являются лучшим решением. Унификация НДС означает более корректное администрирование и устранение существующих дисфункций в системе», — заявил министр.

По его словам, власти намерены с 1 января обеспечить возврат НДС всем экономическим агентам. Ожидается, что эта мера поможет устранить нынешние неравные условия для бизнеса.

Глава Минфина отметил, что возможные последствия унификации НДС для потребления должны быть компенсированы государственными мерами поддержки, направленными на социально уязвимые категории населения.

«Задача правительства — подготовить меры, которые будут адресованы гражданам с более низкой платежеспособностью», — пояснил Гаврилицэ.

В настоящее время стандартная ставка НДС в Молдове составляет 20%, однако для ряда отраслей и категорий товаров действуют пониженные ставки.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте