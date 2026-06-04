Правительство готовит реформу НДС: льготные ставки могут отменить.

Гаврилицэ признал, что существование различных ставок НДС создает определенные риски, однако подчеркнул, что цель правительства — создать более справедливую и простую в администрировании систему, сообщает bani.md

«С точки зрения администрирования и справедливого отношения ко всем, дифференцированные ставки НДС не являются лучшим решением. Унификация НДС означает более корректное администрирование и устранение существующих дисфункций в системе», — заявил министр.

По его словам, власти намерены с 1 января обеспечить возврат НДС всем экономическим агентам. Ожидается, что эта мера поможет устранить нынешние неравные условия для бизнеса.

Глава Минфина отметил, что возможные последствия унификации НДС для потребления должны быть компенсированы государственными мерами поддержки, направленными на социально уязвимые категории населения.

«Задача правительства — подготовить меры, которые будут адресованы гражданам с более низкой платежеспособностью», — пояснил Гаврилицэ.

В настоящее время стандартная ставка НДС в Молдове составляет 20%, однако для ряда отраслей и категорий товаров действуют пониженные ставки.