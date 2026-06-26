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bani.md logobani
26 Июня 2026, 17:23
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Минфин отложил изменение системы налогообложения зарплат

Решение принято по итогам общественных консультаций и рассмотрения предложений, поступивших по проекту налогово-бюджетной политики.

Минфин отложил изменение системы налогообложения зарплат.
Минфин отложил изменение системы налогообложения зарплат.

«По итогам консультаций и предложений, полученных в ходе обсуждения проекта налоговой политики, изменение системы налогообложения заработной платы не будет применяться в 2027 году», — говорится в сообщении Министерства финансов, сообщает bani.md

Проект налоговой политики предусматривал изменение порядка налогообложения доходов от заработной платы. В частности, ставку подоходного налога планировалось снизить с 12% до 7% для граждан с годовым доходом до 1 млн леев.

Одновременно предполагалось перенести уплату взносов социального страхования с работодателя на работника: доля взносов, уплачиваемых сотрудником, должна была увеличиться, а доля работодателя — уменьшиться.

Кроме того, проект предусматривал отмену ежегодного личного налогового вычета в размере 29 700 леев, а также вычета в размере 9 900 леев на каждого ребенка, находящегося на иждивении.

Взамен правительство предлагало ввести ежемесячную выплату в размере 500 леев каждому работающему гражданину, а также дополнительно по 200 леев на каждого ребенка. Эти выплаты планировалось предоставлять только за те месяцы, в которые человек получал заработную плату.

Источник
bani.md logobani
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