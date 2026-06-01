theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
10 Июня 2026, 07:27
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Доходы бюджета не выросли за полгода, а июньские поступления упали почти на 46%

Доходы, администрируемые Министерством финансов, в первом полугодии 2026 года практически остались на уровне аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют оперативные данные ведомства.

Доходы бюджета не выросли за полгода, а июньские поступления упали почти на 46%.
Доходы бюджета не выросли за полгода, а июньские поступления упали почти на 46%.

В январе–июне в бюджет поступило 30,93 млрд леев, что на 30,6 млн леев меньше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, объем поступлений составил 99,9% от прошлогоднего уровня, сообщает bani.md

При этом динамика по отдельным категориям доходов была неравномерной. Рост поступлений от Налоговой службы и Таможенной службы был компенсирован резким сокращением категории «прочие доходы».

Государственная налоговая служба собрала 15,07 млрд леев, что на 2,02 млрд леев больше, чем годом ранее. Таможенные поступления достигли 17,62 млрд леев, увеличившись на 1,19 млрд леев.

В то же время объем «прочих доходов» сократился с 3,43 млрд до 762 млн леев, что означает падение почти на 78%.

В июне доходы бюджета снизились более заметно. Общий объем поступлений составил 895,6 млн леев против 1,64 млрд леев в июне 2025 года. Это на 749 млн леев, или на 45,5%, меньше.

Согласно отчету, среднесуточные поступления в январе–июне составили 294,6 млн леев против 294,8 млн леев за аналогичный период прошлого года.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте