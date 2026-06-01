Доходы бюджета не выросли за полгода, а июньские поступления упали почти на 46%.

В январе–июне в бюджет поступило 30,93 млрд леев, что на 30,6 млн леев меньше, чем за тот же период 2025 года. Таким образом, объем поступлений составил 99,9% от прошлогоднего уровня, сообщает bani.md

При этом динамика по отдельным категориям доходов была неравномерной. Рост поступлений от Налоговой службы и Таможенной службы был компенсирован резким сокращением категории «прочие доходы».

Государственная налоговая служба собрала 15,07 млрд леев, что на 2,02 млрд леев больше, чем годом ранее. Таможенные поступления достигли 17,62 млрд леев, увеличившись на 1,19 млрд леев.

В то же время объем «прочих доходов» сократился с 3,43 млрд до 762 млн леев, что означает падение почти на 78%.

В июне доходы бюджета снизились более заметно. Общий объем поступлений составил 895,6 млн леев против 1,64 млрд леев в июне 2025 года. Это на 749 млн леев, или на 45,5%, меньше.

Согласно отчету, среднесуточные поступления в январе–июне составили 294,6 млн леев против 294,8 млн леев за аналогичный период прошлого года.