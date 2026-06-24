Минфин готов уступить и отказаться от 20-процентного НДС на лекарства.

Правительство, судя по всему, готово уступить и отказаться от введения стандартной ставки НДС в размере 20% на лекарства и медицинские расходные материалы в рамках налоговой реформы, предложенной на 2027 год.

Соответствующие заявления сделал министр финансов Андриан Гаврилицэ после волны критики и отрицательного заключения со стороны Минздрава, сообщает logos-press.md

Гаврилицэ дал понять, что власти не станут настаивать на реализации этой меры, если она не получит поддержки. Он пояснил, что первоначальной целью было повышение эффективности использования ресурсов за счет отмены общих льгот.

«Намерение ни в коем случае не заключалось в том, чтобы нанести вред сфере здравоохранения, как раз наоборот. Мы считали, что когда льгота применяется повсеместно, выгода доходит не обязательно туда, где в ней есть наибольшая нужда, но сами деньги, безусловно, должны были всё равно поступить в здравоохранение. Мы рассчитывали, что коллеги сумеют перераспределить или направить эти ресурсы более эффективно. Если такого желания или возможности нет, мы, конечно, не будем настаивать, потому что у нас ни в коем случае нет намерения причинить вред или снизить доступ граждан к медицинским услугам либо к лекарствам», — заявил Андриан Гаврилицэ.

Эта реакция последовала за жесткой позицией министра здравоохранения Эмиля Чебана. Он публично предупредил в эфире национальной радиостанции, что введение 20-процентного налога на добавленную стоимость для медицинской продукции рискует разрушить медицинскую систему Республики Молдова и спровоцировать цепное подорожание. Министр аргументировал это тем, что подобное изменение налогового законодательства привело бы к резкому росту расходов больниц, удорожанию лекарств и оказало бы огромное давление на бюджеты медучреждений. В заключение он подчеркнул, что страна не готова к столь радикальным переменам.