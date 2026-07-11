Минэнерго: В Молдове могут появляться отрицательные цены на электроэнергию.

Министерство энергетики подтвердило, что вскоре в РМ могут появляться отрицательные цены на электроэнергию – то есть производители будут доплачивать потребителям за то, что те утилизируют произведённую избыточную электроэнергию.

Статья в Logos Press «Сегодня остановили работу 145 молдавских электростанций» и аналогичные материалы в других молдавских средствах массовой информации вызвала широкий общественный резонанс, передает logos-pres.md

И побудили министерство энергетики выступить с разъяснениями по поводу сложившейся в минувшее воскресенье ситуации на энергетическом рынке Молдовы. В ведомстве отметили, что «в последние дни в СМИ появилась информация о том, что новые правила функционирования рынка электроэнергии и появление очень низких или отрицательных цен могут поставить под угрозу инвестиции в возобновляемые источники энергии в Республике Молдова. Министерство энергетики считает необходимым внести некоторые уточнения».

Дисбаланс производства и потребления

Прежде всего, Республика Молдова не производит больше энергии, чем потребляет. Ситуации, когда возникает избыток энергии, ограничиваются определенными временными интервалами в течение дня, когда потребление ниже, а фотоэлектрические установки, благодаря благоприятным погодным условиям, работают на максимальной мощности.

В целом, электроэнергетическая система продолжает импортировать энергию для покрытия потребления, и в вечерние часы спрос остается высоким. Именно это различие между дневным производством и потреблением в пиковые часы является причиной того, почему инвестиции в аккумуляторные батареи приобретают все большее значение.

Энергия, произведенная в непиковые часы, может храниться и поставляться в периоды, когда потребление выше и энергия имеет более высокую экономическую ценность. На рынке, управляемом OPEM, в результате внесения поправок в Правила рынка электроэнергии, спрос на поставляемую энергию начал расти, в том числе в часы пикового потребления.

Это видно из анализа агрегированных кривых, опубликованных на OPEM, который предоставляет инвесторам возможность строить бизнес-модели на основе хранения и гибкости. Однако было обнаружено, что в некоторых торговых интервалах не все предлагаемые объемы энергии были проданы, поскольку запрашиваемая цена была выше, чем предлагаемая покупателями.

Во-вторых, возможность очень низких или отрицательных цен не является особенностью Республики Молдова. Так функционируют все современные энергетические рынки ЕС с большим количеством производителей электроэнергии из возобновляемых источников, особенно фотоэлектрических, имеющих специфическую кривую выработки.

Цены, устанавливаемые на организованном рынке, посылают четкий экономический сигнал участникам рынка о необходимости корректировки своей рыночной позиции: при избытке электроэнергии ее необходимо хранить для использования в часы повышенного спроса, потреблять или экспортировать.

Подобные ситуации часто встречаются в странах с гораздо большей долей возобновляемой энергии, чем Молдова. Греция, Испания, Германия или Румыния периодически сталкиваются с временными ограничениями на производство из возобновляемых источников, параллельно с ускоренными инвестициями в аккумуляторы и другие решения по обеспечению гибкости. Именно по этому пути сегодня идет вся Европа.

Правительство продвигает BESS

Министерство понимает опасения производителей на свободном рынке и считает, что развитие сектора должно сопровождаться инструментами, позволяющими наиболее эффективно использовать производимую энергию. По этой причине правительство приняло и продвигает беспрецедентный комплекс мер по стимулированию инвестиций в системы хранения энергии.

Эти меры включают налоговые льготы для инвестиций в аккумуляторные батареи, устранение бюрократических барьеров и упрощение процедур получения разрешений, в том числе отмену обязанности разрабатывать детальные планы городского развития в случаях, предусмотренных законом.

Параллельно с Организацией по развитию предпринимательства разрабатывается новый инструмент гарантирования кредитов для проектов в области хранения энергии.

Как реагируют инвесторы

Инвесторы уже поняли рыночные сигналы. В настоящее время в Республике Молдова установлено около 330 МВт·ч накопительных мощностей, а к концу этого года их объем может достичь примерно 600 МВт·ч.

Такие темпы подтверждают, что рынок реагирует на новые условия и что инвесторы адаптируют свои проекты, чтобы извлечь выгоду из энергии, производимой в часы избытка.

Накопление энергии выгодно всем. Производители могут продавать свою энергию в часы пикового потребления и окупать свои инвестиции, а энергосистема снижает потребность в импорте в пиковые периоды. В конечном итоге, это развитие способствует как укреплению энергетической безопасности Республики Молдова, так и поддержанию конкурентоспособных цен для потребителей.

Рыночные тенденции будут и впредь основным индикатором необходимости развития накопительных мощностей. По мере роста инвестиций в аккумуляторы и снижения ограничений на производство из возобновляемых источников, экономические сигналы естественным образом укажут на момент, когда уровень хранения станет достаточным для нужд энергосистемы.

Таким образом, будущие инвестиции будут определяться реальным спросом и рыночными возможностями в соответствии с принципами конкурентной экономики и эффективного использования ресурсов.

Инвестиции в традиционные источники будут продолжаться

В то же время Молдова продолжает инвестировать в инфраструктуру, которая позволит интегрировать все большие объемы возобновляемой энергии.

Ввод в эксплуатацию воздушной линии электропередачи Вулкэнешть–Кишинёв напряжением 400 кВ, строительство межрегиональной линии Бельцы–Сучава, развитие новых мощностей хранения энергии и объединение рынка Республики Молдова с рынками ЕС — это взаимодополняющие проекты, преследующие одну и ту же цель: более безопасную, конкурентоспособную и менее зависимую от импорта энергетическую систему.

Трансформация, которую сегодня переживает энергетический сектор, приносит новые вызовы, но и новые возможности.

Роль властей заключается в создании необходимых правил и условий для продолжения частных инвестиций и максимально эффективного использования возобновляемой энергии на благо экономики и потребителей, утверждают в министерстве энергетики.