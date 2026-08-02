Минэнерго призвало жителей Молдовы экономить электроэнергию по вечерам.

Граждан призывают рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать использования бытовых электроприборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 23:00, когда спрос на электроэнергию достигает максимума.

Такой призыв прозвучал на фоне введения в Румынии режима повышенной готовности сроком на 30 дней из-за снижения выработки электроэнергии, вызванного низким уровнем воды в Дунае. По данным Министерства энергетики, эта ситуация создает дополнительное давление на региональные энергетические рынки и может привести к увеличению импорта электроэнергии Румынией, а также к колебаниям цен, пишет omniapres.md

Ведомство отмечает, что в настоящее время Energocom полностью обеспечивает потребности потребителей Республики Молдова в электроэнергии. На 1 августа компания закупила 9 523 МВт·ч электроэнергии, большая часть которой поступает по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.

Однако министерство предупреждает, что в часы максимального потребления может возникнуть необходимость закупать дополнительные объемы электроэнергии на региональных рынках, где цены, как правило, выше.

В этой связи гражданам рекомендуется переносить использование таких электроприборов, как стиральные машины, сушильные машины и электрические бойлеры, на дневное время, когда нагрузка на энергосистему ниже.

По данным Министерства энергетики, более равномерное потребление электроэнергии позволит снизить затраты на ее закупку и сохранить стабильную работу национальной энергосистемы.