theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
omniapres.md logoomniapres
2 Августа 2026, 11:45
4
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минэнерго призвало жителей Молдовы экономить электроэнергию по вечерам

Граждан призывают рационально использовать электроэнергию и по возможности избегать использования бытовых электроприборов с высоким энергопотреблением с 18:00 до 23:00, когда спрос на электроэнергию достигает максимума.

Минэнерго призвало жителей Молдовы экономить электроэнергию по вечерам.
Минэнерго призвало жителей Молдовы экономить электроэнергию по вечерам.

Такой призыв прозвучал на фоне введения в Румынии режима повышенной готовности сроком на 30 дней из-за снижения выработки электроэнергии, вызванного низким уровнем воды в Дунае. По данным Министерства энергетики, эта ситуация создает дополнительное давление на региональные энергетические рынки и может привести к увеличению импорта электроэнергии Румынией, а также к колебаниям цен, пишет omniapres.md

Ведомство отмечает, что в настоящее время Energocom полностью обеспечивает потребности потребителей Республики Молдова в электроэнергии. На 1 августа компания закупила 9 523 МВт·ч электроэнергии, большая часть которой поступает по двусторонним импортным контрактам и из возобновляемых источников.

Однако министерство предупреждает, что в часы максимального потребления может возникнуть необходимость закупать дополнительные объемы электроэнергии на региональных рынках, где цены, как правило, выше.

В этой связи гражданам рекомендуется переносить использование таких электроприборов, как стиральные машины, сушильные машины и электрические бойлеры, на дневное время, когда нагрузка на энергосистему ниже.

По данным Министерства энергетики, более равномерное потребление электроэнергии позволит снизить затраты на ее закупку и сохранить стабильную работу национальной энергосистемы.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
omniapres.md logoomniapres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте