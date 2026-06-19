theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
radiomoldova.md logoradiomoldova
19 Июня 2026, 20:36
22
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Бизнесу обещают меньше бюрократии: власти готовят пакет «Бульдозер»

Министр экономики Евгений Осмокеску считает, что Молдове необходимо ускорить переход от экономики, основанной на потреблении, к модели, ориентированной на производство и инновации.

Бизнесу обещают меньше бюрократии: власти готовят пакет «Бульдозер».
Бизнесу обещают меньше бюрократии: власти готовят пакет «Бульдозер».

По его словам, сектор ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) обеспечил почти 7% экономического роста в 2025 году, а основными «двигателями роста» остаются производство и экспортно-ориентированные отрасли, сообщает Radio Moldova.

«В частности, Молдова специализировалась на лёгкой промышленности. Мы интегрируемся в производственные цепочки в автомобильной отрасли и, например, в авиационной промышленности, где продукция производится в Молдове и в основном ориентирована на экспорт», — подчеркнул чиновник.

Министерство экономического развития и цифровизации также готовит новый пакет мер по дебюрократизации, получивший неофициальное название «Бульдозер». Он предусматривает внесение изменений в 80–90 нормативных актов и правительственных регламентов с целью снижения административного давления на бизнес.

«Мы выступим с довольно жёстким предложением. Если государственные органы не представят аргументированную позицию до определённой даты, мы просто исключим соответствующие положения из законов или, при необходимости, из правительственных регламентов», — заявил министр.

Осмокеску подчеркнул, что сокращение количества разрешительных документов, цифровизация государственных услуг и борьба с теневой экономикой являются основными инструментами, с помощью которых власти пытаются стимулировать экономическое развитие.

По его словам, около 30% экономики Республики Молдова по-прежнему находится в «серой зоне», что создаёт конкурентное преимущество для тех, кто уклоняется от полной уплаты налогов и сборов.

По мнению министра, результаты экономических реформ население ощутит более заметно уже в ближайшие годы.

«Надеюсь, что начиная с 2027–2028 годов, если не возникнет конфликтов, которые объективно повлияют на ситуацию, мы сможем стать ещё более конкурентоспособными, в том числе в вопросах качества жизни и покупательной способности населения», — заключил министр.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте