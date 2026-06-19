Бизнесу обещают меньше бюрократии: власти готовят пакет «Бульдозер».

Министр экономики Евгений Осмокеску считает, что Молдове необходимо ускорить переход от экономики, основанной на потреблении, к модели, ориентированной на производство и инновации.

По его словам, сектор ИКТ (информационных и коммуникационных технологий) обеспечил почти 7% экономического роста в 2025 году, а основными «двигателями роста» остаются производство и экспортно-ориентированные отрасли, сообщает Radio Moldova.

«В частности, Молдова специализировалась на лёгкой промышленности. Мы интегрируемся в производственные цепочки в автомобильной отрасли и, например, в авиационной промышленности, где продукция производится в Молдове и в основном ориентирована на экспорт», — подчеркнул чиновник.

Министерство экономического развития и цифровизации также готовит новый пакет мер по дебюрократизации, получивший неофициальное название «Бульдозер». Он предусматривает внесение изменений в 80–90 нормативных актов и правительственных регламентов с целью снижения административного давления на бизнес.

«Мы выступим с довольно жёстким предложением. Если государственные органы не представят аргументированную позицию до определённой даты, мы просто исключим соответствующие положения из законов или, при необходимости, из правительственных регламентов», — заявил министр.

Осмокеску подчеркнул, что сокращение количества разрешительных документов, цифровизация государственных услуг и борьба с теневой экономикой являются основными инструментами, с помощью которых власти пытаются стимулировать экономическое развитие.

По его словам, около 30% экономики Республики Молдова по-прежнему находится в «серой зоне», что создаёт конкурентное преимущество для тех, кто уклоняется от полной уплаты налогов и сборов.

По мнению министра, результаты экономических реформ население ощутит более заметно уже в ближайшие годы.

«Надеюсь, что начиная с 2027–2028 годов, если не возникнет конфликтов, которые объективно повлияют на ситуацию, мы сможем стать ещё более конкурентоспособными, в том числе в вопросах качества жизни и покупательной способности населения», — заключил министр.