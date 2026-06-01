Осмокеску о сокращении числа выходных: У нас слишком много праздников.

«Мы об этом думаем. Да, у нас слишком много праздников. Кто-то может сказать, что в других странах их еще больше», — отметил министр в интервью ZdG.

По его словам, в обществе существуют разногласия по этому вопросу, однако для достижения успеха необходимо больше единства и совместных усилий.

Осмокеску подчеркнул, что благосостояние страны зависит не только от уровня доходов граждан, но и от ответственности каждого человека. «Благосостояние начинается с нас самих: с общины, города, населенного пункта, бизнес-ассоциации», — заявил глава Минэкономики.

Министр также отметил, что улучшение качества жизни связано не только с деньгами, но и с соблюдением правил и общественного порядка. В качестве примеров он привел соблюдение Правил дорожного движения, отказ от движения по полосам общественного транспорта и поддержание чистоты в населенных пунктах.