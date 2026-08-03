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logos.press.md logologos
3 Августа 2026, 10:47
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Малым фермам разрешат работать в населенных пунктах

Малые животноводческие хозяйства смогут размещаться и работать в пределах населенных пунктов при условии соблюдения ряда требований, касающихся расположения объектов, количества животных и соблюдения санитарно-ветеринарных норм.

Малым фермам разрешат работать в населенных пунктах.
Малым фермам разрешат работать в населенных пунктах.

Соответствующий законопроект разработал депутат Юрие Левински, член комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, передает logos-pres.md

Инициатива связана с тем, что действующие ограничения считаются чрезмерно строгими и препятствуют развитию отдельных направлений сельского хозяйства, в том числе небольших ферм по разведению перепелов, голубей, а также хозяйств, ориентированных на местное производство продукции животного происхождения.

Согласно предлагаемым изменениям, такие фермы смогут функционировать только при наличии решения местного совета, согласия жителей соседних участков в установленном законом радиусе, а также при соблюдении определенных расстояний от объектов социальной инфраструктуры — школ, детских садов и других общественных зданий.

Максимальное количество животных и птиц в таких хозяйствах будет ограничено с учетом требований по обеспечению благополучия животных, действующих в Евросоюзе, а также рекомендаций Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA). При расчетах учитывались площади помещений для интенсивного содержания животных — примерно от 300 до 600 квадратных метров — и европейские требования для различных видов животных.

Автор инициативы отмечает, что действующий запрет на размещение животноводческих объектов в пределах населенных пунктов иногда приводит к появлению нелегальных хозяйств, которые не проходят санитарно-ветеринарный контроль и могут представлять угрозу для здоровья животных и биобезопасности.

При этом практика ЕС показывает, что общего запрета на размещение ферм в пределах населенных пунктов не существует. Основное внимание уделяется соблюдению санитарных зон, требований по содержанию животных и мерам биобезопасности.

На следующей неделе депутаты проведут публичные консультации по данному законопроекту, в рамках которых представители отрасли, эксперты и заинтересованные стороны смогут представить свои предложения и высказать мнение относительно предлагаемых изменений.

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Источник
logos.press.md logologos
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