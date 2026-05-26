theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
26 Мая 2026, 21:57
266
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

США примут еще 10 тысяч беженцев из Южной Африки

Президент США Дональд Трамп увеличил лимит по приему беженцев из Южной Африки на 10 тыс., то есть до 17,5 тыс. человек.

США примут еще 10 тысяч беженцев из Южной Африки.
США примут еще 10 тысяч беженцев из Южной Африки.

Это следует из указа главы государства, опубликованного на сайте Федерального реестра США, передает abcnews.com

Официально указ будет опубликован 27 мая. Беженцев планируют принять до конца текущего финансового года, который завершается 30 сентября. В документе отмечается, что белые южноафриканцы, происходящие в основном от голландских поселенцев, сталкиваются с «насилием на расовой почве» со стороны властей ЮАР.

По оценкам Госдепартамента, на переселение еще 10 тыс. беженцев в США потребуется $100 млн. США начали принимать белых южноафриканцев в качестве беженцев в мае 2025 года.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте