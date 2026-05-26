США примут еще 10 тысяч беженцев из Южной Африки.

Это следует из указа главы государства, опубликованного на сайте Федерального реестра США, передает abcnews.com

Официально указ будет опубликован 27 мая. Беженцев планируют принять до конца текущего финансового года, который завершается 30 сентября. В документе отмечается, что белые южноафриканцы, происходящие в основном от голландских поселенцев, сталкиваются с «насилием на расовой почве» со стороны властей ЮАР.

По оценкам Госдепартамента, на переселение еще 10 тыс. беженцев в США потребуется $100 млн. США начали принимать белых южноафриканцев в качестве беженцев в мае 2025 года.