Крупнейший девелопер Молдовы покупает здание Kentford: сумма сделки — 248 млн леев.

Одна из крупнейших сделок этого года на рынке капитала Молдовы была зарегистрирована 26 июня. 87,73% акций Kentford Capital Corporation были переданы на внебиржевом сегменте рынка капитала.

Согласно данным, опубликованным Национальной комиссией по финансовому рынку (НКФР), контрольный пакет, состоящий из 33 856 акций номинальной стоимостью 1 000 леев каждая, был продан в рамках двух сделок купли-продажи по цене 7 335,82 лея за акцию. Общая стоимость сделки составила 248,36 млн леев, сообщает bani.md

Хотя в отчетности НКФР не раскрываются личности покупателя и продавца, сделка произошла на фоне того, что ранее девелоперская компания Inamstro SRL уведомила Совет по конкуренции о намерении получить контроль над Kentford Capital Corporation.

Inamstro является одним из крупнейших застройщиков Республики Молдова. Компания принадлежит Николае Ионике (30%), Виталию Вережану (35%) и Веронике Вережану (35%).

В свою очередь, Kentford Capital Corporation управляет офисным зданием Kentford в Кишиневе. Закрытое акционерное общество публично связывают с греческой бизнесвумен Марианой Зиси, которая занимает должность исполнительного секретаря компании и одновременно является крупнейшим акционером EuroCreditBank.

Ранее Совет по конкуренции сообщил, что анализирует сделку по экономической концентрации и уже выявил предварительные риски для конкуренции. Ведомству предстоит определить, может ли сделка повлиять на конкуренцию на рынке строительства и продажи недвижимости, а также на рынке аренды офисных помещений в Кишиневе.