Концепция новой налогово-бюджетной политики будет представлена до 6 августа.

Концепция новой налогово-бюджетной политики, разработанная после консультаций с заинтересованными сторонами, должна быть представлена до 6 августа.

Такое поручение было дано сегодня премьер-министром Василе Тофаном, который подчеркнул, что реформа является сложной, но необходимой, передаёт moldpres.md

Василе Тофан отметил, что новый проект должен предусматривать снижение налогов на труд и на инвестиции, чтобы стимулировать больше людей работать и инвестировать. В то же время эти сокращения необходимо компенсировать за счёт других источников, в том числе за счёт акцизов.

«Налоговая реформа — сложная тема. Первая попытка провести налоговую реформу не была успешной, скажем так, более деликатно. На самом деле это был провал. Нужно признать, что она была запущена в крайне неудачный момент — одновременно со скандалом вокруг MoldATSA. Сейчас я хочу, чтобы мы были кабинетом, который, как мы и взяли на себя обязательство вчера, называет вещи своими именами и не избегает сложных тем.

Мы должны провести налоговую реформу. Мы должны снизить налоги на труд, должны снизить налоги на инвестиции, чтобы стимулировать больше людей работать и инвестировать. Но эти сокращения должны быть компенсированы из других источников. Вероятно, нам придётся компенсировать их за счёт акцизов — на табак, алкоголь, азартные игры и другие товары. Эти ставки проще корректировать. Акциз на дизельное топливо — сложный вопрос, но там мы вернём деньги фермерам», — пояснил премьер-министр Василе Тофан.

Отдельной темой, которая будет рассмотрена, является налог на добавленную стоимость.

«Вероятно, нам придётся вернуться и к вопросу НДС. Я услышал обратную связь в прошлый раз, хорошо её понял и считаю, что мы должны учесть её настолько, насколько это возможно. Тем не менее нам предстоит сделать определённые шаги в направлении унификации НДС. Возможно, постепенно, а не сразу до уровня 20%. Вероятно, поэтапное повышение. Это чувствительная тема. Поэтому прошу министров не разбрасываться обещаниями о том, что будет и чего не будет», — заявил премьер-министр Тофан.

В этом контексте премьер-министр Василе Тофан поручил министру финансов Виктории Белоус представить проект налогово-бюджетной политики до 6 августа.

«Я беру на себя ответственность за эту реформу и буду лично вовлечён в её разработку. Я не возлагаю весь груз на госпожу Белоус, а буду очень активно участвовать и считаю, что мы должны работать как одна команда», — подытожил Василе Тофан.