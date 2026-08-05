Компания продавала алкотестеры с наценкой до 490%: Совет по конкуренции вынес штраф.

Нарушение выразилось в установлении чрезмерно высоких цен на алкотестеры, совместимые с ними мундштуки и услуги по их калибровке в условиях отсутствия у клиентов реальной альтернативы.

Совет по конкуренции оштрафовал компанию Labromed Laborator SRL на 683 тысячи леев за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Расследование было начато после жалобы компании «Rețelele Electrice de Distribuție Nord» S.A., которая указала на возможное злоупотребление на рынке приборов для измерения концентрации этанола в выдыхаемом воздухе. В ходе проверки Совет по конкуренции также изучил рынок совместимых мундштуков и услуг по калибровке после выявления признаков завышения цен и в этих сегментах.

По данным ведомства, в период с 2017 по 2024 год Labromed Laborator SRL занимала доминирующее положение на рынке продажи алкотестеров, включённых в Государственный реестр средств измерений, а также на рынках продажи совместимых мундштуков и оказания услуг по их калибровке.

Доминирующее положение компании обеспечивалось рыночной долей, достигавшей 100%, а также значительными юридическими и техническими барьерами для выхода других участников на рынок.

Как пояснили в Совете по конкуренции, законодательство обязывает предприятия транспортной отрасли, системы здравоохранения и правоохранительные органы использовать исключительно алкотестеры, внесённые в Государственный реестр средств измерений. В рассматриваемый период единственным зарегистрированным производителем оборудования была немецкая компания Dräger, а её единственным официальным дистрибьютором в Молдове являлась Labromed Laborator SRL. Небольшой объём рынка, низкий спрос и сложные технические требования также препятствовали появлению конкурентов.

Экономический анализ, проведённый Советом по конкуренции с использованием метода сопоставления цены и затрат, сравнений с аналогичными рынками и оценки экономической стоимости товаров и услуг, выявил существенные и необоснованные расхождения между затратами компании и установленными ценами.

Так, стоимость алкотестеров превышала закупочную цену до 490%, мундштуков — до 733%, а валовая прибыль от услуг по калибровке достигала 1039%. Объективных экономических причин для таких наценок компания не представила.

Совет по конкуренции пришёл к выводу, что систематическое применение чрезмерно высоких цен является злоупотреблением доминирующим положением. Такая практика привела к тому, что государственные органы и учреждения были вынуждены приобретать товары и услуги по необоснованно завышенной стоимости, что негативно сказалось на эффективном использовании бюджетных средств.

В ведомстве напомнили, что вмешательство Совета по конкуренции возможно только при одновременном выполнении трёх условий:

компания занимает доминирующее положение на соответствующем рынке;

злоупотребляет этим положением, в том числе устанавливая чрезмерно высокие цены без объективного экономического обоснования;

такие действия наносят или могут нанести ущерб конкуренции либо интересам потребителей.

Именно совокупность этих факторов была установлена в ходе расследования в отношении Labromed Laborator SRL.