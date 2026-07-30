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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 17:13
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Лидеры пищевой индустрии Молдовы предлагают правительству восстановить конкуренцию

Более 20 предприятий и две ассоциации товаропроизводителей пищевой индустрии обратились к премьер-министру Василе Тофану и вице-премьеру Еужениу Осмокеску с просьбой проанализировать составленный ими пакет предложений.

Лидеры пищевой индустрии Молдовы предлагают правительству восстановить конкуренцию.
Лидеры пищевой индустрии Молдовы предлагают правительству восстановить конкуренцию.

Он направлен на повышение конкурентоспособности этой важнейшей отрасли национальной экономики. Суть предложений – восстановление конкурентной среды на рынке сахара в Молдове, пишет logos-pres.md

Обращение к руководству правительства подписали как сравнительно небольшие предприятия, так и отраслевые лидеры — BUCURIA SA, ORHEI-VIT SRL, JLC SRL, RUSNAC-MOLDAQUA SRL, ALFA NISTRU SRL,  PANILINO SRL, NEFIS SRL, PURATOS-MOLD SRL, MILINA SRL, SANDRILIONA SRL, INCOMLAC SRL, CAHUL PAN SRL, BRODETCHI SRL и др.

В общей сложности на долю этих предприятий приходится около 70% всего объема сахар, потребляемого промышленностью Молдовы.

Согласно рыночной информации, которой располагают эти компании, в настоящее время средние оптовые цены на сахар составляют:

  • в Румынии – приблизительно 520 евро/т,
  • в Болгарии – 500 евро/т,
  • в Чехии – 450 евро/т,
  • в Польше – 420 евро/т,
  • в Украине – 385 евро/т.

Тогда как лучшая для промышленных потребителей цена на сахар, доступный на рынке Молдовы, составляет приблизительно 700 евро/т (без НДС). 

«Такая большая разница с региональным уровнем цены на сахар очень сильно повышает себестоимость готовой продукции молдавских производителей продуктов питания с высоким содержанием сахара в сравнение с аналогичной продукцией пищевых предприятий Румынии, Польши, Болгарии, Украины и других стран. В результате, снижается способность молдавских компаний что-то эффективно противопоставить этим конкурентам – как на внешнем, так и на внутреннем рынке», говорится в письме на имя руководителей правительства Молдовы.

В послании особо отмечается, что в отличие от трейдинговых предприятий, промышленные переработчики «не стремятся продавать сахар как таковой, а используют его в производстве пищевых продуктов с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на конечных потребителей». При этом  значительная часть продукции предприятий пищевой промышленности Молдовы предназначена для экспорта на рынки стран Евросоюза. Для этих предприятий доступ к сахару (в их случае – сырью) «по конкурентоспособным ценам является определяющим фактором сохранения позиций на внешних рынках, включая европейский».

Источник
logos.press.md logologos
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