Лидеры пищевой индустрии Молдовы предлагают правительству восстановить конкуренцию.

Более 20 предприятий и две ассоциации товаропроизводителей пищевой индустрии обратились к премьер-министру Василе Тофану и вице-премьеру Еужениу Осмокеску с просьбой проанализировать составленный ими пакет предложений.

Он направлен на повышение конкурентоспособности этой важнейшей отрасли национальной экономики. Суть предложений – восстановление конкурентной среды на рынке сахара в Молдове, пишет logos-pres.md

Обращение к руководству правительства подписали как сравнительно небольшие предприятия, так и отраслевые лидеры — BUCURIA SA, ORHEI-VIT SRL, JLC SRL, RUSNAC-MOLDAQUA SRL, ALFA NISTRU SRL, PANILINO SRL, NEFIS SRL, PURATOS-MOLD SRL, MILINA SRL, SANDRILIONA SRL, INCOMLAC SRL, CAHUL PAN SRL, BRODETCHI SRL и др.

В общей сложности на долю этих предприятий приходится около 70% всего объема сахар, потребляемого промышленностью Молдовы.

Согласно рыночной информации, которой располагают эти компании, в настоящее время средние оптовые цены на сахар составляют:

в Румынии – приблизительно 520 евро/т,

в Болгарии – 500 евро/т,

в Чехии – 450 евро/т,

в Польше – 420 евро/т,

в Украине – 385 евро/т.

Тогда как лучшая для промышленных потребителей цена на сахар, доступный на рынке Молдовы, составляет приблизительно 700 евро/т (без НДС).

«Такая большая разница с региональным уровнем цены на сахар очень сильно повышает себестоимость готовой продукции молдавских производителей продуктов питания с высоким содержанием сахара в сравнение с аналогичной продукцией пищевых предприятий Румынии, Польши, Болгарии, Украины и других стран. В результате, снижается способность молдавских компаний что-то эффективно противопоставить этим конкурентам – как на внешнем, так и на внутреннем рынке», говорится в письме на имя руководителей правительства Молдовы.

В послании особо отмечается, что в отличие от трейдинговых предприятий, промышленные переработчики «не стремятся продавать сахар как таковой, а используют его в производстве пищевых продуктов с высокой добавленной стоимостью, ориентированных на конечных потребителей». При этом значительная часть продукции предприятий пищевой промышленности Молдовы предназначена для экспорта на рынки стран Евросоюза. Для этих предприятий доступ к сахару (в их случае – сырью) «по конкурентоспособным ценам является определяющим фактором сохранения позиций на внешних рынках, включая европейский».