Ионицэ о ситуации с FlyOne: Есть курица, несущая золотые яйца, а ее пытаются убить.

Экономист Вячеслав Ионицэ раскритиковал давление на авиакомпанию FlyOne, заявив, что это вредит Молдове в международной конкуренции на рынке авиаперевозок и ставит под угрозу один из самых быстрорастущих секторов экономики.

По мнению эксперта, власти должны защищать национальный авиационный рынок, а не создавать преимущества одним перевозчикам в ущерб другим, сообщает ziua.md

«Попытки защитить одного игрока за счет другого ничего не дают. Мы — небольшая страна и конкурируем с другими государствами за авиарынок. Каждая страна защищает свою авиационную отрасль», — отметил Ионицэ.

Он подчеркнул, что авиационный рынок Молдовы переживает беспрецедентный рост. По его словам, в этом году пассажиропоток достигнет около 7 млн пассажиров в обоих направлениях, а аэропорт Кишинева уже работает на пределе возможностей и нуждается в расширении.

«Когда у тебя есть курица, которая несет золотые яйца, не стоит ее убивать. Вместо того чтобы развивать успешную отрасль, мы пытаемся ее разрушить. Надеюсь, премьер Василе Тофан посмотрит на ситуацию иначе», — сказал экономист.

Ионицэ также заявил, что аргументы, которыми объясняются меры против FlyOne, не выдерживают критики.

«У нас рынок в семь миллионов пассажиров, а нам говорят: "Отдадим его иностранцам". Если это цель, тогда все понятно. Но зачем разрушать рынок, который стремительно растет?» — добавил он.

Экономист выразил надежду, что новый премьер лично разберется в ситуации и не окажется перед уже принятым решением, как это произошло, по его словам, с визитом делегации правительства Афганистана.

«Надеюсь, о FlyOne он не узнает так же, как узнал о талибах. Думаю, ему просто не докладывают обо всем происходящем. Хочется верить, что он проверит всю информацию и убедится, насколько обоснованы эти решения», — заявил Ионицэ.

Напомним, 22 июня Совет по рассмотрению инвестиций, имеющих значение для государственной безопасности, отклонил инвестиции FlyOne и обязал компанию в течение 90 дней изменить структуру собственности, сославшись на риски для национальной безопасности.

FlyOne оспорила это решение, заявив, что не осуществляет инвестиционной деятельности в стратегических сферах, а обвинения не имеют юридических оснований.

Тем временем сертификат авиаперевозчика получила компания Polaris Avia Group. В публичном пространстве появились утверждения о ее возможной связи с бывшим премьер-министром Дорином Речаном, однако он это отрицал. На этом фоне высказываются предположения, что давление на FlyOne может быть связано с попыткой устранить конкурента с рынка.



